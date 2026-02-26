Jarlan Barrera fue anunciado por un equipo del FPC

Uno de los futbolistas colombianos de gran reconocimiento en el país que se quedó como agente libre en este inicio de año fue el mediocampista Jarlan Barrera, jugador de 30 años que viene de militar el semestre pasado en el Deportivo Independiente Medellín.

El volante ofensivo que ha vestido la camiseta de clubes como Junior, Rosario Central de Argentina, Atlético Nacional y Deportivo Cali, sonó para llegar a varios equipos en estos últimos días, incluyendo su paso al balompié del extranjero para jugar en Oriente Petrolero de Bolivia.

Jarlan Barrera tiene nuevo equipo en este 2026; equipo lo hizo oficial

Se trata del Real Cartagena, conjunto que actualmente juega en la Segunda División del fútbol colombiano y que recientemente dio a conocer a través de sus redes sociales la incorporación de Jarlan Barrera, quien aparece en imágenes firmando su contrato hasta diciembre de este año y luciendo la camiseta del equipo ‘heroico’.

El volante creativo sonó en su momento para equipos como Independiente Sante Fe y Millonarios, sin embargo, esa intención fue especialmente realizada por el representante del jugador, quien lo habría ofrecido a estos clubes de la capital del país.

El palmarés de Jarlan Barrera en el fútbol

El mediocampista samario, que en su momento sonó como uno de los jugadores con mayor proyección hacia el futuro, ya sabe lo que es levantar trofeos en el fútbol colombiano, recordando que con Junior ganó una liga y dos copas locales, mientras que con Atlético Nacional celebró una liga, una copa y una superliga.

Jarlan Barrera probará su primera experiencia en un equipo de la Segunda División del fútbol colombiano, volante que buscará ayudar al conjunto ’heroico’ en su misión de concretar el anhelado ascenso a la máxima categoría.

