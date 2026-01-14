Borja le mete presión a Cruz Azul: nueva oferta y verdad sobre su fichaje

Miguel Ángel Borja sigue despertando varias dudas sobre su posible llegada, la Cruz Azul de México. El delantero con pasado en River Plate ya se entrenó con el elenco de la máquina, pero no ha sido oficializado como nuevo refuerzo.

Desde suelo azteca había varias versiones acerca de los motivos por los que impedían que el atacante cordobés fuera presentado con la camiseta del cuadro cementero. Todo apuntaba a que la razón estaba ligada a un desacuerdo económico entre Borja y la directiva de Cruz Azul.

Sin embargo, la información confirmada por el entorno del atacante fue diferente. Durante la emisión de 'La FM Más Fútbol', Eduardo Luis reveló que la razón estaba ligada más hacia la responsabilidad del club, que a sus pretensiones.

Eduardo Luis anunció que el jugador no hizo exigencia diferente al equipo mexicano, como había circulado en varios medios. Borja estaba en un hotel en suelo mexicano y volvió a Colombia porque el club tenía una situación administrativa sin resolver para su fichaje.

La versión de Borja es que él está completamente listo para llegar al onceno azteca, pero los cupos de extranjeros terminaron impidiendo que haya sido presentado hasta la fecha. Desde Cruz Azul no se ha logrado resolver la marcha de otros jugadores que ocupan esas plazas y por ello el colombiano no ha sido presentado.

Con esto, el jugador terminó decidiendo volver a Colombia y ahora está a la espera de que el club pueda definir la salida de futbolistas como el uruguayo Camilo Candido para entrar en norma y hacer parte del cupo de extranjeros.