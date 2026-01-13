El mercado de fichajes en México sigue dejando giros inesperados y cuando todo parecía encaminado, una negociación empezó a enfriarse en silencio. A pocos días de un nuevo compromiso liguero, en La Noria la expectativa se transformó en incertidumbre por una operación que no termina de cerrarse.

Según se informó en el programa de La FM más fútbol con información de distintos periodistas mexicanos, la negociación de Borja se habría complicado.

Lea también Miguel Ángel Borja sufre en Cruz Azul: problema en su llegada a México

La negociación que se enfrió en La Noria

Miguel Borja estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026. El delantero colombiano avanzó en trámites y conversaciones con el club, pero el acuerdo nunca se materializó con la firma que lo oficializara como nuevo jugador celeste, pese a que el mercado sigue abierto hasta febrero.

Según la información conocida, el principal obstáculo fue económico. Las diferencias entre lo que solicitaba el atacante en salario y bonos y lo que estaba dispuesto a asumir Cruz Azul terminaron complicando el panorama. Aunque la operación parecía encaminada, el fichaje se fue dilatando hasta quedar prácticamente descartado.

Lea también Un jugador 'top' se va de Nacional y pasará al Cruz Azul de Miguel Ángel Borja

El plan B de Borja y el contexto del club

Ante este escenario, todo apunta a que Borja regresará a su país, donde podría continuar su carrera tras su etapa en el exterior. El delantero, de 32 años, viene de un paso destacado por River Plate, club en el que disputó 159 partidos y registró 62 goles y 10 asistencias, números que habían generado ilusión entre los hinchas cementeros.

Pensando en regreso a Colombia las únicas opciones viables para el delantero serían Junior o Atlético Nacional, dos opciones que realmente no parecen reales ya que ninguno de los dos equipos tiene la intención de realizar un fichaje del tamaño de Borja.

Otras versiones salen a la luz

Según informó Guillermo Arango con información de Daniel Sándoval, que dice que la razón por la que Borja no ha firmado es por plazas de extranjeros en el equipo, con el regreso de Candido se complicó la situación, pero se dice que el equipo está intentando arreglar la situación y apenas se logre será anunciado.

Lea también Miguel Ángel Borja no jugará en Boca; ya tiene equipo

Salvo un giro de último momento, el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul está a punto de caerse definitivamente. La Máquina deberá buscar otras alternativas ofensivas para el Clausura 2026, mientras que el delantero colombiano se perfila para volver a su país y definir allí su próximo destino, cerrando así una negociación que ilusionó, pero que nunca llegó a concretarse.