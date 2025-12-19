Miguel Ángel Borja no jugará en Boca; ya tiene equipo

Se va esclareciendo el futuro deportivo de Miguel Ángel Borja, delantero colombiano que después de 3 años y medio militando en River Plate se despidió del equipo ‘Millonario’ en este mercado de fichajes.

El atacante de 32 años que supo vestir la camiseta de la Selección Colombia, quedó como agente libre y empezaron a sonar varios rumores acerca de su próximo club, donde incluso apareció la chance de jugar en Boca Juniors, acérrimo rival de River Plate.

"Borja no llegará a Boca Juniors": confirman dónde jugará en 2026

De acuerdo con información del narrador deportivo Eduardo Luis López en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, después de todo el revolcón generado tras las declaraciones de Borja asegurando que no podía cerrar la puerta de un posible fichaje a Boca Juniors, el conjunto Xeneize sí contactó al delantero colombiano, pero la negociación no prosperó.

El narrador aseguró que la oferta que Boca le puso sobre la mesa al colombiano ha sido insuficiente y muy lejana a lo que Borja recibió en su momento del fútbol mexicano, así que el atacante ha declinado la propuesta del club argentino y en los próximos días aterrizará en México para concretar su llegada a Cruz Azul.

La trayectoria y el palmarés de Miguel Ángel Borja

El futbolista nacido en Tierralta, Córdoba, ha vestido la camiseta de clubes como Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Santa Fe, Atlético Nacional y Junior, mientras que en el extranjero militó en equipos Gremio, Palmeiras y River Plate.

Jugador que aparte de tener experiencia con la camiseta ‘Tricolor’, ha levantado 10 títulos al largo de su carrera, donde se destaca una Copa Sudamericana con Santa Fe (2015), una Copa Libertadores con Atlético Nacional (2016) y una liga argentina con River (2023).