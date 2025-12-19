Lucho sobre James: "En la selección es a quien admiramos"

La conexión entre Luis Díaz y James Rodríguez trasciende el terreno de juego. Dentro de la Selección Colombia se entienden, se buscan y se potencian y fuera de la cancha el respeto y la admiración son evidentes. Así lo dejó claro el extremo colombiano, hoy figura en el Bayern, al referirse al capitán del combinado nacional y a su rol de cara al Mundial 2026.

En una entrevista concedida a The Guardian, Díaz no se guardó elogios hacia el 10, a quien considera una pieza irremplazable en el equipo que dirige Néstor Lorenzo.

“Es nuestro capitán, nuestro líder”

Para Luis Díaz, James Rodríguez representa mucho más que talento. Es liderazgo, experiencia y ejemplo. El atacante de 28 años resaltó la forma en que el volante se transforma cada vez que viste la camiseta tricolor y el impacto que tiene en el grupo.

“Es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. Siempre lo da todo por la selección cada vez que juega y es a quien admiramos. Además, está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida”, afirmó.

Díaz también reconoció que el paso del tiempo ha hecho que James disfrute más del fútbol y transmita esa calma al resto del equipo, algo clave en momentos de alta exigencia.

“Lo quiero siempre con la Selección”

Aunque James ha dejado entrever que el Mundial 2026 podría marcar el cierre de su carrera, Luis Díaz confesó que quiere aprovechar cada minuto a su lado en la Selección.

“No sé cuánto tiempo le queda, quiero disfrutarlo más, Lo quiero siempre con la selección. Así que para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros”, sentenció.

Los números respaldan esa sociedad. James y Lucho han disputado 46 partidos juntos con la Tricolor, con un balance de 26 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Además, han participado directamente en cinco goles, todos anotados por Díaz tras asistencia de James, una de las conexiones más fuertes del equipo nacional.

De cara al Mundial 2026, Néstor Lorenzo busca que Colombia no dependa exclusivamente de sus dos grandes figuras. Sin embargo, es innegable que la dupla James–Luis Díaz será fundamental en el sueño mundialista. Para Lucho, el mensaje es claro, mientras el 10 esté en la cancha, la Selección tendrá liderazgo, talento y una conexión especial que ilusiona a todo un país.