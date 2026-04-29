Rodrigo Ureña, autocrítico ante el momento de Millonarios: ‘No sirve empatar’

Millonarios no pasó del empate vs. Sao Paulo en la tercera fecha de la Copa Sudamericana. Los embajadores mejoraron en ciertas fases, sin embargo, se mostraron erráticos en el frente de ataque, generando algunas opciones, sin claridad de cara al arco rival.

El empate los dejó en la tercera casilla con 4 unidades y ahora, le apuntan a lo que será el remate de la Liga BetPlay, donde se jugarán la clasificación a los playoffs el domingo vs. Alianza y el resto de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Uno de los jugadores más destacados en Millonarios ha sido Rodrigo Ureña, quien se transformó en el eje de la mitad de la cancha. El chileno habló de lo que fue el partido vs. Sao Paulo “En equipo grande siempre te toca ganar. No sirve empatar, no sirve tener resultados a medias. Es lamentable porque sabíamos de la importancia de los 3 puntos que necesitábamos. Obviamente en Liga tenemos que hacer lo mismo, salir a ganar todo”.

Lea también Andrés Llinás se confiesa tras la pálida noche de Millonarios en Sudamericana

La percepción del partido vs. Sao Paulo

Rodrigo Ureña habló del desempeño de Millonarios en Sudamericana “Siento que hicimos un buen partido, no es fácil meter un equipo brasileño atrás. Desde el primer minuto siento que hicimos las cosas bien, por momento fuimos erráticos en el partido, lo intentamos. Siento que el equipo se vio físicamente bien”.

Agregó sobre los fallos en ataque, al no tener claridad para sacar el resultado “La tranquilidad, un poco de ansiedad. Uno como jugador siente que las cosas no se le están dando, trata de hacer algo distinto, pero me voy tranquilo porque no estábamos enfrentando a cualquier rival”.

¿Qué le resta a Millonarios en el primer semestre del 2026?

Millonarios tendrá el último partido del todos contra todos, de la Liga BetPlay vs. Alianza este domingo 3 de mayo. Posteriormente, visitará a Boston River en Uruguay, luego a Sao Paulo en el Morumbi y recibirá a O’Higgins en Bogotá. Esto, a la espera de confirmar o no su clasificación a los playoffs del rentado local.