Millonarios dejó escapar una oportunidad importante en la Copa Sudamericana tras empatar 0-0 frente a Sao Paulo, líder del grupo, en un partido en el que mostró orden defensivo, pero volvió a evidenciar problemas en ataque. Al final del compromiso, uno de los que dio la cara fue Andrés Llinás, quien hizo una fuerte autocrítica sobre la presentación del equipo azul.

Andrés Llinás se confiesa tras la pálida noche de Millonarios en Sudamericana

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El defensor reconoció que el equipo generó opciones suficientes para quedarse con la victoria, pero la falta de eficacia terminó condenando al conjunto bogotano a sumar solo un punto en casa_ “Creo que también tuvimos fallas ofensivas porque las opciones las creamos, tuvimos varias veces que tuvimos para rematar, que seguramente si metemos el gol, porque creo que son varias las opciones que tuvimos hasta el minuto 90”, expresó.

Llinás insistió en que Millonarios no sufrió por falta de ideas, sino por no concretar las jugadas más claras. Incluso recordó algunas de las llegadas desperdiciadas a lo largo del encuentro “Creo que también un cabezazo que está el arquero. Yo tuve un cabezazo que también pasó, que Carlos Darwin tuvo, Leo tuvo, Contreras tuvo”, señaló el zaguero.

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Para el central embajador, el debate alrededor del funcionamiento cambiaría si el equipo mostrara mayor contundencia frente al arco rival: “Entonces yo creo que también esas fallas que estamos haciendo ofensivamente si las metemos y somos más concretos, seguramente no estaríamos hablando de un equipo previsible, estaríamos hablando de otra cosa”, afirmó.

Finalmente, Llinás admitió la frustración que dejó el resultado ante un rival de jerarquía. “Pero lastimosamente cuando las cosas no se hacen completas, pues siempre queda ese sinsabor de que se puede hacer algo más”, concluyó.