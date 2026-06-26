Millonarios, Nacional y Junior tienen sanciones de Dimayor en Liga Betplay

El Fútbol Profesional Colombiano poco a poco se va reactivando, los equipos comenzaron a regresar a llevar a cabo sus entrenamientos, el mercado de fichajes se reactivó y está en movimiento, y Dimayor también está ultimando detalles para el desarrollo del semestre de clausura.

Lea también Nacional definió a su técnico hace varios días y solo falta la presentación

Dimayor dio a conocer el fixture oficial del "todos contra todos" de la Liga Betplay 2026-II, confirmó las fechas, horarios y finalmente también se encargó de revelar las sanciones que estaban pendientes a futbolistas inscritos en el primer semestre.

Millonarios, Nacional y Junior perjudicados por Dimayor

Ya que solamente falta un mes, Dimayor dio a conocer a través de sus redes sociales un comunicado oficial mencionando las sanciones que quedaron pendientes del semestre de apertura.

En él se revelaron las sanciones a algunos estadios, personal de apoyo y, por supuesto, los futbolistas de los equipos participantes, en donde los principales perjudicados fueron Millonarios, Nacional y Junior.

En Millonarios sería Andrés Llinás el futbolista que no podría debutar en la liga, ya que tiene pendiente una jornada de sanción. Mientras que Diego Novoa ya no forma parte del club, pero se fue con tres sanciones pendientes.

Por otro lado se encuentra Nacional con Juan Manuel Zapata, quien se fue expulsado en el partido de vuelta de la final contra Junior y deberá estar fuera dos fechas. Así mismo, el cuadro 'tiburón' no podrá contar con Mauro Silveira, quien tiene una fecha pendiente, y Jesús Rivas, quien también se fue con la tarjeta roja en la final contra el 'verde paisa' y debe dos fechas.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Betplay

Sábado 25 de julio: Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla - Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional de Medellín - Deportivo Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto - Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga.

Domingo 26 de julio: Internacional de Bogotá vs. América de Cali - Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe de Bogotá - Alianza FC de Valledupar vs. Fortaleza - Once Caldas de Manizales vs. Cúcuta Deportivo.