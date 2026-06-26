Nacional definió a su técnico hace varios días y solo falta la presentación

Atlético Nacional es uno de los equipos que más ha dado de qué hablar en el transcurso de la pretemporada, ya que por ahora se han mantenido con bajo perfil y no han anunciado mayores cambios en el equipo.

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Por el momento no se conoce de manera oficial los jugadores que ya no estarán presentes con el equipo, pero si que Diego Arias no continúa en el cargo como director técnico. Razón por la cual hicieron una exhaustiva búsqueda y se toparon con Reinaldo Rueda, con quien ya se habría arreglado todo hace varios días.

Reinaldo Rueda ya tendría todo listo para ser director técnico de Nacional

El 'verde paisa' dejó una impresión bastante regular en el primer semestre de la temporada 2026 y el golpe definitivo fue haber perdido la final frente a Junior de Barranquilla.

Tras este acontecimiento, las directivas de Nacional comenzaron a tomar medias para que la imagen cambie de cara al semestre de clausura y se puedan reivindicar con los hinchas con uno de los títulos que estará en disputa.

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Unas de las primeras decisiones tuvo que ver con la salida de Diego Arias como director técnico y de Fermani como director deportivo.

Poco a poco se ha venido trabajando en volver a reestructurar el equipo y comenzaron con la incorporación de Víctor Marulanda en el cargo de director deportivo. Ahora todo parece indicar que el cargo que dejó Arias también estaría lleno con nada más y nada menos que Reinaldo Rueda, un viejo conocido de la institución con quien ya habría un acuerdo y solamente haría falta la presentación oficial.

Nacional va por fichaje de arquero Mundialista

En las últimas horas, surgió el rumor de que Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, podría estar interesado en el arquero uruguayo Sergio Ramón Rochet Álvarez.

Sin embargo, en el programa Clásico Paisa de este jueves 25 de junio, se dio a conocer que Atlético Nacional de Medellín no tendría en los planes, por el momento, al guardameta que milita en Internacional de Brasil.

Nacional tomó decisión con Juan Manuel Rengifo

Teniendo en cuenta el buen rendimiento demostrado por Juan Manuel Rengifo desde el segundo semestre de 2025, varios equipos del exterior se han fijado en el mediocampista de 21 años.

Atlético Nacional se adelantó a una posible oferta, por lo que decidió renovarle el contrato hasta finales de 2029.

