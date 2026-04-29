Millonarios quedó en una posición comprometida en el Grupo C de la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego del empate sin goles frente a Sao Paulo en El Campín y del triunfo parcial de O’Higgins sobre Boston River, resultado que modifica el panorama de la zona.

Con tres partidos disputados, el conjunto embajador suma cuatro puntos y se ubica en la tercera casilla de la tabla. Por delante aparecen Sao Paulo, líder con siete unidades, y O’Higgins, que alcanza seis puntos y se consolida en puestos de clasificación. En el fondo permanece Boston River, todavía sin sumar.

El escenario obliga a Millonarios a reaccionar en la segunda mitad de la fase de grupos. El equipo azul dejó escapar una oportunidad importante en casa al no pasar del empate ante el club brasileño, pese a generar varias opciones de gol. Esa igualdad ahora pesa más, teniendo en cuenta el avance de los chilenos en la clasificación.

Millonarios se complica en Sudamericana: así quedó la tabla tras tres fechas del Grupo C

La diferencia de gol también representa un aspecto delicado para el cuadro bogotano. Millonarios tiene un saldo de -1, mientras que São Paulo cuenta con +3 y O’Higgins con +1. En una zona cerrada, ese detalle puede resultar determinante al final de la fase.

Más allá de la situación actual, el panorama aún está abierto. Restan tres jornadas y el club capitalino sigue dependiendo de sí mismo si logra buenos resultados en los próximos compromisos. Sin embargo, el margen de error se redujo considerablemente.

Grupo C