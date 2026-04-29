[VIDEO] Luis Díaz enloquece a Alemania: las razones por las que fue elegido el mejor del partido

Luis Díaz volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del Bayern Múnich y del fútbol europeo. Tras la espectacular derrota 5-4 frente al PSG en la ida de las semifinales de la Champions League, el colombiano fue elegido como el mejor jugador del conjunto alemán por el diario Bild, que le otorgó la máxima calificación de la noche.

Luis Díaz enloquece a Alemania: las brutales razones por las que fue el mejor del partido

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En un partido repleto de estrellas y emociones en el Parque de los Príncipes, el extremo guajiro sobresalió por encima de nombres como Harry Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich y Manuel Neuer. Mientras varios de sus compañeros recibieron notas destacadas, solo Díaz obtuvo un contundente 1, la mejor puntuación en la escala del medio alemán.

La actuación del colombiano fue determinante desde el arranque. En los primeros minutos generó la acción que terminó en el penalti a favor del Bayern, jugada que abrió el marcador para el equipo bávaro. Su velocidad y desequilibrio fueron un problema constante para la defensa parisina, especialmente en los duelos individuales por la banda izquierda.

Sin embargo, el momento cumbre llegó en la segunda parte. Con el Bayern abajo en el marcador, Díaz dominó un balón largo, con gran técnica, de taco la bajó, y con la pelota dominada se deshizo de un rival con una 'finta', y definió con enorme categoría para anotar el 5-4, un gol que mantiene con vida al club alemán en la eliminatoria.

Prensa alemana se rinde ante Luis Díaz, la sentencia de Bild fue contundente: “¡El mejor jugador del Bayern!”

Bild no escatimó elogios al describir la jugada del colombiano: “¡Qué golazo para poner el 4-5! Control de balón de clase mundial, luego una pequeña jungla con Hakimi y una definición genial”. Además, el diario resaltó que también “provocó el penalti antes del 1-0” y firmó “grandes carreras por el mediocampo”.

El reconocimiento tiene aún más valor por tratarse de una noche cargada de figuras internacionales. Michael Olise y Kimmich también fueron bien valorados con nota 2, mientras que otros como Musiala, Davies y Stanisic quedaron por debajo.

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo ratifica en la máxima exigencia europea. Con la serie abierta, el colombiano llegará al duelo de vuelta en el Allianz Arena como una de las principales esperanzas del club alemán para buscar la remontada y el paso a la gran final de Budapest.