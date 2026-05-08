Millonarios vino de atrás y remontó vs Boston River: hay vida en Sudamericana

Nueva fecha de la Copa Sudamericana para Millonarios que necesitaba sí o sí sumar de a tres en condición de visitante contra un Boston River que se complica cada vez más en la competencia. No han sumado puntos y los uruguayos también debían responder a la urgencia en esta cuarta jornada del torneo internacional.

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Si perdía Millonarios, la eliminación se podía acercar, dado que O’Higgins y Sao Paulo en simultáneo se vieron las caras y sí o sí alguno de los dos iba a sumar de a tres o cada uno se iba a llevar una unidad en Chile que podía complicar a los bogotanos o sepultar a Boston River que no podía perder en el Estadio Centenario.

Millonarios tuvo todas las chances del mundo para romper los ceros, pero fue Boston River quien abrió el marcador en la primera parte. En el complemento, todo cambió a favor de los colombianos que remontaron el juego. Hay mucha vida en el torneo ocupando la tercera casilla, pero con mismos puntos de O’Higgins.

BOSTON RIVER SORPRENDIÓ Y GOLPEÓ EN LA PRIMERA PARTE A MILLONARIOS

El primer tiempo tuvo todo tipo de polémicas. Apenas inició el juego, Millonarios se adueñó de las opciones y puso en problemas a Boston River que esperaba para atacar en algún momento. Sobre los diez, Andrés Llinás cayó en el suelo en el área por un pisotón de Gastón Ramírez, pero la jugada no terminó en penal por un fuera de juego previo.

Sin embargo, Boston River aprovechó la mala defensa de Millonarios para atacar por la banda derecha con Gonzalo Reyna y un centro para que en soledad Marcelo Hornos cabeceara al fondo. El gol le dio más energía a la visita para buscar el empate con Sebastián Del Castillo que intentó asistir a Rodrigo Contreras o a David Mackalister Silva, pero ninguno llegó.

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Posteriormente, Sebastián Valencia intentó en un tiro libre que complicó a Bruno Antunez que dejó un rebote. Rodrigo Contreras centró, David Mackalister Silva conectó de cabeza y el horizontal salvó. Sebastián Del Castillo tomó el rebote, pero definió por encima.

Del Castillo era el que más inquietaba llegando al área de Boston River y rematando ante Bruno Antunez que salvó de gran forma lo que era el empate. Otro misil del volante lo salvó el guardameta uruguayo que ya era figura atajando todo tipo de disparos.

DOS PENALES Y REMONTADA DE MILLONARIOS

Apenas empezó el encuentro, Millonarios volvió a tocar la puerta de Boston River con un penal tras la salida de Bruno Antunez que arrolló a Rodrigo Contreras en el área. El goleador argentino se hizo cargo, la pelota pegó en el vertical e ingresó al arco.

Sebastián Valencia intentó romper la igualdad con un disparo con poco ángulo que se quedó en el techo del arco. Boston River volvió a cobrar con un centro que terminó en una volea de Yair González para dejar sin chances a Diego Novoa que no pudo evitar el segundo sobre los 75 minutos.

La respuesta de Millonarios no se hizo esperar. Un penal nuevamente contra Rodrigo Contreras fue la llave. Leonardo Castro ejecutó y Bruno Antunez salvó. Sin embargo, se adelantó, repitieron el cobro y esta vez el goleador no falló.

Quedaba más y sobre los últimos minutos, Rodrigo Contreras marcó el tercero para Millonarios. Luego, Beckham David Castro cerró la victoria con un tanto sencillo en la que solo tuvo que empujar la pelota al fondo. Esto les da mucha vida, teniendo en cuenta que O’Higgins y Sao Paulo no pasaron del empate sin goles en Chile. Todo se apretó en el Grupo C, y los albiazules sueñan. En

¿QUÉ VIENE PARA BOSTON RIVER Y MILLONARIOS?

Después de esta derrota, Boston River ya no tiene ninguna chance de sellar la clasificación o quedar en la segunda casilla a falta de seis puntos por disputar. El lunes 11 de mayo enfrentarán a Deportivo Maldonado en condición de visitante. Los uruguayos se medirán en Copa Sudamericana contra O'Higgins en casa, y Sao Paulo en Brasil.

Por su parte, Millonarios ya no tiene chances en la Liga BetPlay y preparará el segundo semestre de la competencia local. Seguirá en la Copa Sudamericana con la necesidad de ganar lo que les queda para no correr riesgos. Enfrentarán a Sao Paulo de visitante y cerrarán con O'Higgins en Bogotá.