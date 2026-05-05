Reunión clave definirá el futuro de importante técnico tras ser eliminado en la Liga Betplay

A lo largo del primer semestre, varios directores técnicos fueron dejando sus respectivos cargos en la Liga BetPlay. Hernán Torres dejó Millonarios, Cúcuta se quedó sin Nelson Flórez, de Jaguares salió Alexis Márquez y Gustavo Florentín, en Boyacá Chicó, Flabio Torres, Hubert Bodhert de Alianza Valledupar, Alberto Gamero del Cali, en Bucaramanga salió Leonel Álvarez y el último fue Alejandro Restrepo del Medellín.

Lea también Colombia definió sede para la Liga de Naciones: fecha y hora confirmada para clasificar

Curiosamente, la salida de estos técnicos en estos clubes recientemente citados tiene la coincidencia de que fueron eliminados por los malos resultados. Sin embargo, a Arturo Reyes le respetaron su contrato en el Deportivo Pereira pese a que solo ganó un partido a lo largo de las 19 jornadas.

Pereira no contó con la suerte deseada en los partidos de la Liga BetPlay y solo pudo sumar de a tres contra Atlético Nacional en la penúltima fecha. Arturo Reyes firmó una de las peores campañas en la historia del cuadro pereirano y los directivos podrían pensar en un cambio contundente para el segundo semestre.

LA REUNIÓN CLAVE QUE MARCARÍA EL FINAL DE ARTURO REYES EN PEREIRA

Entendiendo que no era fácil tomar la dirección técnica del Deportivo Pereira por todo el contexto vivido en el 2025, Arturo Reyes poco le importó y firmó su respectivo contrato con el club ‘Matecaña’. Vivió muchas cosas en el club desde la sanción de la FIFA en las primeras fechas sin poder inscribir a sus jugadores, hasta el cambio de sede pasando a Yopal en sus duelos de local.

Todo esto influyó en el primer semestre y podría haber una noticia contundente con lo que será su futuro en la dirección técnica del cuadro pereirano. Sumar tres puntos, quedar en el fondo de la tabla serían argumentos para una salida esperada, pero la decisión pasará por los directivos.

Justamente, Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports indicó en su cuenta de X que en los próximos días habrá una reunión entre Arturo Reyes y los directivos del Deportivo Pereira para hablar de la nómina del segundo semestre y definir el futuro del entrenador samario.

Una reunión clave que marcaría el fin de Arturo Reyes al mando ‘Matecaña’, o bien, afianzarse como el entrenador para el segundo semestre, dado que podrían respaldar el proceso y empezar de cero con fichajes y con la presión de hacer una buena campaña.

¿DIRIGIRÁ ARTURO REYES? EL PRÓXIMO RETO DEL PEREIRA EN EL PRIMER SEMESTRE

Tras ser uno de los doce eliminados de la Liga BetPlay, Deportivo Pereira no podrá jugar los Play-Offs del rentado local, pero tendrá que afrontar la Copa BetPlay desde la primera fase. La cercanía de este torneo con respecto al final del todos contra todos del certamen liguero puede dejar a Arturo Reyes dentro del banquillo a falta de esa reunión clave que tendrá con los directivos.

Lea también Equipo anunció la salida de su capitán tras fracaso en Liga BetPlay

En esta primera fase, Pereira tendrá que medirse con Águilas Doradas, Jaguares de Córdoba, Independiente Yumbo y Real Cundinamarca. En cada fecha tendrá descanso uno de los cinco clubes participantes.

La Copa BetPlay arrancará el miércoles 6 de mayo mientras que el Deportivo Pereira jugará el jueves 7 enfrentando a Independiente Yumbo a las 6 de la tarde. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports.