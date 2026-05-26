Millonarios vs O’Higgins: convocados, cuentas y opciones para clasificar en Sudamericana

Millonarios definió los convocados para el decisivo duelo frente a O’Higgins por la última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, un compromiso en el que el equipo bogotano se juega gran parte de sus aspiraciones internacionales.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos llega segundo de la zona con ocho puntos, uno menos que Sao Paulo, líder con nueve unidades, mientras que el cuadro chileno aparece tercero con siete. Boston River, ya eliminado, cierra el grupo con tres puntos.

Falcao lidera los convocados de Millonarios: así están las opciones en Copa Sudamericana

El panorama deja abierta la clasificación para todos. Millonarios depende de sí mismo para avanzar, pero deberá imponerse en El Campín y esperar un tropiezo de Sao Paulo para aspirar al liderato. De terminar primero accederá directamente a los octavos de final; si queda segundo, disputará el repechaje ante un equipo proveniente de la Copa Libertadores.

La principal novedad en la convocatoria es la presencia de Radamel Falcao García, quien encabeza la lista ofensiva junto a Leonardo Castro, Rodrigo Contreras, Jorge Hurtado y Julián Angulo. El ‘Tigre’ aparece como una de las grandes cartas de experiencia para un partido de máxima tensión en Bogotá.

En la zona defensiva también se destacan nombres importantes como Andrés Llinás, Danovis Banguero, Sergio Mosquera y Jorge Arias, mientras que en el mediocampo el equipo apostará por el equilibrio y la generación de juego con David Mackalister Silva, Dewar Victoria, Stiven Vega y Mateo García.

Los arqueros convocados son Guillermo De Amores y Diego Novoa, en una lista que mezcla experiencia y juventud para buscar el objetivo continental.

Millonarios llega con la presión de responder ante su hinchada y aprovechar la localía en un grupo extremadamente parejo. El equipo embajador ha mostrado capacidad ofensiva en el torneo, con seis goles anotados, aunque también ha sufrido en defensa, aspecto que intentará corregir para evitar sorpresas ante un O’Higgins que todavía conserva opciones matemáticas de clasificación.