[VIDEO] Marino Hinestroza vive pesadilla en Vasco: barristas lo acorralaron y pidieron su salida

Marino Hinestroza atraviesa el momento más complicado desde su llegada al Vasco da Gama. El extremo colombiano, que hace apenas unos meses aparecía como una de las alternativas de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, ahora quedó en el centro de la polémica tras ser increpado por barristas del club carioca en un tenso episodio que se viralizó en redes sociales.

La escena ocurrió luego de que circularan rumores sobre un posible interés del Sao Paulo FC por el atacante. Según versiones provenientes de Brasil, un supuesto “like” de Hinestroza en una publicación relacionada con el club paulista habría despertado la furia de algunos aficionados del Vasco, molestos por el pobre rendimiento del colombiano y por las especulaciones de una posible salida.

"¡Pide que te echen!": Barristas del Vasco a Marino Hinestroza

En el video, de casi un minuto de duración, se observa cómo varios hinchas rodean el vehículo del jugador mientras uno de ellos se acerca agresivamente por la ventana para recriminarle su presente futbolístico. Entre insultos y amenazas, uno de los barristas le gritó: “¡Pide que te echen!”, reflejando el ambiente hostil que vive actualmente el exjugador de Atlético Nacional.

Hinestroza evitó responder a las provocaciones y permaneció en silencio dentro del automóvil mientras era increpado por los aficionados. El episodio deja en evidencia la presión que existe alrededor del futbolista en Río de Janeiro, donde el equipo pelea en la parte baja del Brasileirao.

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El atacante colombiano llegó al Vasco como una de las grandes apuestas deportivas y económicas del club. Su fichaje fue uno de los más costosos en la historia reciente de la institución y generó enorme expectativa tras el interés que también habían mostrado equipos como Boca Juniors.

Sin embargo, su adaptación al fútbol brasileño no ha sido sencilla. Marino apenas suma 433 minutos en 15 partidos, con solo tres titularidades y sin registrar goles ni asistencias. Además, la salida del técnico Fernando Diniz y la llegada de Renato Portaluppi redujeron todavía más su protagonismo.

Mientras tanto, en Brasil toma fuerza la posibilidad de un intercambio con Sao Paulo que incluiría al defensor ecuatoriano Robert Arboleda. Aunque aún no existe nada oficial, la operación aparece como una posible salida para que Hinestroza pueda recuperar protagonismo y relanzar una carrera que, por ahora, atraviesa un momento de fuerte turbulencia.