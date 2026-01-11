River Plate y Millonarios se enfrentarán este domingo 11 de enero en un partido amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata, certamen de preparación que reúne a varios clubes del continente en el inicio del calendario futbolístico.

El compromiso se disputará en el estadio Gran Parque Central, escenario histórico de Montevideo, y servirá como una exigente prueba para ambos equipos en medio de su puesta a punto de cara a la temporada 2026.

El encuentro tendrá un condimento especial para Millonarios, que recientemente presentó a Radamel Falcao García como su nuevo refuerzo. El delantero colombiano también dejó huella en River Plate, por lo que su presencia genera expectativa en este cruce internacional.

Tras el duelo ante el conjunto argentino, el Embajador continuará su gira enfrentando a Boca Juniors el miércoles 14 de enero, mientras que River Plate cerrará su participación en la Serie Río de La Plata el sábado 17 de enero, cuando se mida ante Peñarol.

Millonarios vs River Plate: cómo VER EN VIVO HOY domingo 11 de enero

El partido Millonarios vs River Plate por la Serie Río de La Plata se disputará este domingo 11 de enero a partir de las 19:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

España: 02:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 18:00