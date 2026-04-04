¿Misógino? Neymar desata polémica por crítica al arbitraje tras la victoria del Santos

El triunfo de Santos 2-0 sobre Remo dejó como gran figura a Neymar, pero también abrió un nuevo foco de polémica por sus declaraciones posteriores, cargadas de críticas al arbitraje y con un tono que ha sido señalado como misógino y sexista.

Ácida crítica al árbitro: Neymar desata la polémica tras el triunfo del Santos

El delantero, determinante en ambos goles, con asistencia incluida en el primero y participación clave en el segundo, no ocultó su molestia tras el partido y apuntó directamente contra la jueza central: “Es injusto. Sufrí una entrada ilegal al final del partido, innecesaria. No fue la primera, fue la tercera o la cuarta. Fui a protestar y me sacaron tarjeta amarilla”, afirmó visiblemente inconforme.

Sin embargo, sus palabras fueron más allá del análisis deportivo. En un comentario que generó rechazo, Neymar lanzó una frase que ha sido interpretada como despectiva: “Se despertó ‘Chico’ y vino así al partido. Quiere ser la estrella del juego, es muy irrespetuoso con los jugadores, no quiere hablar, no quiere conversar, es un tipo que controla el juego, quiere mandar todo. Necesita aprender a manejar eso. Se vuelve irrespetuoso. Creo que al árbitro le vino la regla y por eso dirigió así el partido”.

El señalamiento no solo encendió la discusión por el arbitraje, sino también por el tono utilizado, al considerar que reproduce estereotipos y descalificaciones personales que exceden el ámbito futbolístico.

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En lo deportivo, Neymar volvió a mostrar destellos de su calidad, liderando a un Santos que logró apenas su segunda victoria en nueve jornadas del campeonato brasileño. El equipo se alejó de la zona de descenso y tomó un respiro en la tabla, aunque todavía lejos de los primeros lugares.

No obstante, la jornada dejó un sabor agridulce para el atacante. Además de la polémica, recibió una tarjeta amarilla en los minutos finales y deberá cumplir una fecha de suspensión, reduciendo sus oportunidades de sumar minutos en un momento clave.