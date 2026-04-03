¿Qué pasará con James tras la “deshidratación severa”? Arranque lleno de contratiempos con Minnesota

El arranque de la etapa de James Rodríguez en el Minnesota United ha estado marcado por los contratiempos, al punto de convertirse en tema de análisis en la prensa estadounidense. El diario St. Paul Pioneer Press detalló la serie de acontecimientos que condicionan el arranque del colombiano, quien ya suma cuatro ausencias en los primeros seis partidos de la temporada.

El objetivo de Minnesota es claro: recuperar a James y lograr su continuidad en la MLS

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A pesar de este contexto, el club mantiene una buena percepción sobre la profesionalidad del jugador. Sin embargo, tal como advierte el medio estadounidense, este irregular comienzo empieza a explicar la inestabilidad que ha marcado su carrera en los últimos años, desde su salida del Real Madrid en 2020.

El más reciente caso se produjo tras conocerse que el mediocampista fue hospitalizado durante 72 horas por un cuadro de “deshidratación severa”, según informó la Federación Colombiana de Fútbol.

Aunque el parte médico aclara que no está relacionado con lesiones musculares y que presenta “un pronóstico favorable y una mejoría constante”, su regreso a las canchas sigue siendo incierto.

Técnico de James Rodríguez en el Minnesota aseguró: "Su estado se evalúa día a día"

El entrenador Cameron Knowles se refirió a la situación con cautela: “Su estado se evalúa día a día siguiendo las recomendaciones de nuestro equipo médico. A medida que mejore, lo integraremos al equipo en la medida de lo posible”, afirmó, dejando claro que no hay prisa en su recuperación.

Desde su llegada en febrero, Rodríguez ha tenido dificultades para encontrar continuidad. El capitán de la Selección Colombia sufrió una contusión en el pie y se perdió la derrota ante Nashville el 7 de marzo. Sin embargo, debutó en la MLS en la segunda mitad de la derrota ante Vancouver el 15 de marzo. Su debut como local se produjo en el empate contra Seattle el 22 de marzo, pero dado el resultado sin goles, fue sorprendente que no jugara más de 14 minutos.

Incluso en su debut como local, apenas disputó 14 minutos, pese a que su impacto fue valorado positivamente “Creo que su impacto fue evidente cuando entró al partido. Las oportunidades que generó son acciones que podemos aprovechar para marcar y ganar”, explicó Knowles tras el empate frente a Seattle.

El propio técnico reconoció que la situación del colombiano responde, en parte, a factores imprevistos. “Así son las cosas. Siempre hay algún imprevisto. Las lesiones ocurren, las enfermedades ocurren, la vida sigue su curso”, señaló.