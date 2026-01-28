Mónaco recibe este miércoles 28 de enero a Juventus en el Estadio Luis II en partido válido por la última fecha de la fase de la liga de la UEFA Champions League.

El duelo entre franceses e italianos será clave, ya que se definirá el futuro de ambos equipos en el certamen.

Mónaco quiere asegurar el playoffs

Mónaco, con nueve puntos, intentará conseguir una victoria para ratificarse entre los clubes que jugarán el playoffs.

En caso de empate, el conjunto francés tendrá que esperar que Napoli, Brujas o Copenhague no ganen, ya que lo podrían superar en la tabla de posiciones.

Juventus busca un lugar en octavos de final

Juventus, que cuenta con 12 puntos, tratará de sumar una nueva victoria para llegar a las 15 unidades y aspirar a un cupo directo a los octavos de final.

La Vecchia Signora necesita que Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta e Inter cedan puntos para escalar en la tabla de posiciones.

Juventus visita a Mónaco después de golear a Napoli en la liga italiana y al de derrotar como local a Benfica.

Mónaco vs. Juventus EN VIVO: Champions League ¿Dónde ver? Hora y canal de TV

El partido entre Mónaco contra Juventus por la fecha 8 de la UEFA Champions League se jugará este miércoles 28 de enero a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney+.