La UEFA Champions League entra en su recta final con la disputa de la fecha 7, la última de la fase de la liga en la que se definirán los ocho equipos que clasificarán directamente a los octavos de final.
También se conocerán los 16 equipos que disputarán la ronda de playoffs y los 12 que quedarán eliminados.
Hasta el momento, solo Arsenal, que registra puntaje perfecto, y Bayern Múnich, que tiene 18 unidades, son las únicas instituciones que tienen un lugar asegurado en octavos de final.
Por otro lado, Real Madrid (15 puntos), Liverpool (15 puntos), Tottenham (14 puntos), PSG (13 puntos), Newcastle (13 puntos) y Chelsea (13 puntos) estarían avanzando directamente a la siguiente ronda.
Sin embargo, Barcelona (13 puntos), Sporting de Lisboa (13 puntos), Manchester United (13 puntos), Atlético de Madrid (13 puntos), Atalanta (13 puntos), Inter (12 puntos), Juventus (12 puntos) y Borussia Dortmund (12 puntos) todavía tienen posibilidad de clasificar directamente a los octavos de final, pero para lograrlo deberán ganar y esperar que los equipos mejor ubicados en la tabla pierdan o empaten.
Tabla de posiciones de la Champions League
1. Arsenal - 21 puntos
2. Bayern Múnich - 18 puntos
3. Real Madrid - 15 puntos
4. Liverpool - 15 puntos
5. Tottenham - 14 puntos
6. PSG - 13 puntos
7. Newcastle - 13 puntos
8. Chelsea - 13 puntos
---------------------
9. Barcelona - 13 puntos
10. Sporting Lisboa - 13 puntos
11. Manchester City - 13 puntos
12. Atlético de Madrid - 13 puntos
13. Atalanta - 13 puntos
14. Inter - 12 puntos
15. Juventus - 12 puntos
16. Borussia Dortmund - 11 puntos
17. Galatasaray - 10 puntos
18. Qarabaq - 10 puntos
19. Marsella - 9 puntos
20. Bayer Leverkusen - 9 puntos
21. Mónaco - 9 puntos
22. PSV - 8 puntos
23. Athletic - 8 puntos
24. Olympiacos - 8 puntos
---------------------
25. Napoli - 8 puntos
26. Copenhague - 8 puntos
27. Brujas - 7 puntos
28. Bodo/Glimt - 6 puntos
29. Benfica - 6 puntos
30. Pafos - 6 puntos
31. Union Saint Gilloise - 6 puntos
32. Ajax - 6 puntos
33. Frankfurt - 4 puntos
34. Slavia Praga - 3 puntos
35. Villarreal - 1 punto
36. Kairat - 1 punto
Así se jugará la fecha 7 de la Champions League
Miércoles 28 de enero
Athletic Vs Sporting Lisboa
Liverpool Vs Qarabaq
Barcelona Vs Copenhague
Mónaco Vs Juventus
Ajax Vs Olympiacos
PSG Vs Newcastle
Borussia Dortmund Vs Inter
Napoli Vs Chelsea
Frankfurt Vs Tottenham
Atlético Madrid Vs Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen Vs VIllarreal
Arsenal Vs Kairat
Pafos Vs Slavia Praga
Manchester City Vs Galatasaray
Brujas Vs Marsella
Benfica Vs Real Madrid
Union Saint Gilloise Vs Atalanta
PSV Vs Bayern Múnich