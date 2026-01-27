Logo Deportes RCN Vertical
Champions League

Se define la Champions League: programación y cuentas de la última fecha

Arsenal y Bayern Múnich son los únicos equipos que ya tienen un lugar asegurado en los octavos de final.
Daniel Zabala
Así se jugará la fecha 7 de la Champions League
Así se jugará la fecha 7 de la Champions League // AFP

La UEFA Champions League entra en su recta final con la disputa de la fecha 7, la última de la fase de la liga en la que se definirán los ocho equipos que clasificarán directamente a los octavos de final.

También se conocerán los 16 equipos que disputarán la ronda de playoffs y los 12 que quedarán eliminados.

Champions League 2025/2026: así se jugará la fecha 7

Hasta el momento, solo Arsenal, que registra puntaje perfecto, y Bayern Múnich, que tiene 18 unidades, son las únicas instituciones que tienen un lugar asegurado en octavos de final.

Por otro lado, Real Madrid (15 puntos), Liverpool (15 puntos), Tottenham (14 puntos), PSG (13 puntos), Newcastle (13 puntos) y Chelsea (13 puntos) estarían avanzando directamente a la siguiente ronda.

Sin embargo, Barcelona (13 puntos), Sporting de Lisboa (13 puntos), Manchester United (13 puntos), Atlético de Madrid (13 puntos), Atalanta (13 puntos), Inter (12 puntos), Juventus (12 puntos) y Borussia Dortmund (12 puntos) todavía tienen posibilidad de clasificar directamente a los octavos de final, pero para lograrlo deberán ganar y esperar que los equipos mejor ubicados en la tabla pierdan o empaten.

Tabla de posiciones de la Champions League

1. Arsenal - 21 puntos

2. Bayern Múnich - 18 puntos

3. Real Madrid - 15 puntos

4. Liverpool - 15 puntos

5. Tottenham - 14 puntos

6. PSG - 13 puntos

7. Newcastle - 13 puntos

8. Chelsea - 13 puntos

---------------------

9. Barcelona - 13 puntos

10. Sporting Lisboa - 13 puntos

11. Manchester City - 13 puntos

12. Atlético de Madrid - 13 puntos

13. Atalanta - 13 puntos

14. Inter - 12 puntos

15. Juventus - 12 puntos

16. Borussia Dortmund - 11 puntos

17. Galatasaray - 10 puntos

18. Qarabaq - 10 puntos

19. Marsella - 9 puntos

20. Bayer Leverkusen - 9 puntos

21. Mónaco - 9 puntos

22. PSV - 8 puntos

23. Athletic - 8 puntos

24. Olympiacos - 8 puntos

---------------------

25. Napoli - 8 puntos

26. Copenhague - 8 puntos

27. Brujas - 7 puntos

28. Bodo/Glimt - 6 puntos

29. Benfica - 6 puntos

30. Pafos - 6 puntos

31. Union Saint Gilloise - 6 puntos

32. Ajax - 6 puntos

33. Frankfurt - 4 puntos

34. Slavia Praga - 3 puntos

35. Villarreal - 1 punto

36. Kairat - 1 punto

Así se jugará la fecha 7 de la Champions League

Miércoles 28 de enero

Athletic Vs Sporting Lisboa

Liverpool Vs Qarabaq

Barcelona Vs Copenhague

Mónaco Vs Juventus

Ajax Vs Olympiacos

PSG Vs Newcastle

Borussia Dortmund Vs Inter

Napoli Vs Chelsea

Frankfurt Vs Tottenham

Atlético Madrid Vs Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen Vs VIllarreal

Arsenal Vs Kairat

Pafos Vs Slavia Praga

Manchester City Vs Galatasaray

Brujas Vs Marsella

Benfica Vs Real Madrid

Union Saint Gilloise Vs Atalanta

PSV Vs Bayern Múnich

