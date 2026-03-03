Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting EN VIVO hoy 3 de marzo: Copa Sudamericana

Los uruguayos Montevideo City Torque y Defensor Sporting disputarán este martes los primeros 90 minutos de una serie de 180 en la que buscarán un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El histórico estadio Centenario de Montevideo será testigo de un juego que comenzará a las 5:00 p. m. Hora de Colombia y que será arbitrado por el paraguayo Carlos Benítez.

Montevideo City buscará allí dar el primer paso para retornar a la fase de grupos del certamen continental, en la que estuvo por última vez en la edición del año 2021.

En aquella edición consiguió una histórica victoria frente a Bahía en Brasil, aunque acabó segundo por detrás de Independiente y no pudo avanzar a octavos.

Mientras tanto, Defensor Sporting comenzará su novena participación en la Sudamericana, certamen que en dos oportunidades lo tuvo disputando los cuartos de final. Allí consiguió una de las goleadas más grandes en la historia del torneo al vencer por 9-0 al peruano Sport Huancayo en 2010.

El duelo de este martes pondrá cara a cara a estos equipos apenas cinco días después de que el Torneo Apertura uruguayo los enfrentara en el marco de la cuarta jornada.

Ese día, Montevideo City Torque se impuso por 1-0 gracias a un tanto de Alexander Nahuel Da Silva, quien también vio la tarjeta roja.

No obstante, el once que utilizará Marcelo Méndez para el duelo internacional tendrá muchos cambios, teniendo en cuenta que en esa oportunidad su equipo salió el campo con mayoría de suplentes.

Montevideo City y Defensor Sporting jugarán el primer duelo de una serie que se definirá la próxima semana

De acuerdo con esto, Montevideo City jugaría con Franco Torgnascioli; Franco Pizzichillo, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Bautista Kociubinski, Sebastián Cáceres, Diogo Guzmán; Braian Andrade, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.

Del otro lado, Román Cuello sí apostará por un equipo similar al que utilizó el pasado jueves. El once del Violeta sería con Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Axel Frugone; Lucas Paul de los Santos, Facundo Torterolo, Germán Barrios, Mauricio Amaro, Xavier Biscayzacú; Alexander Machado y Lautaro Navarro.