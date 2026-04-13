El histórico delantero Marcelo Moreno Martins volvió a la actividad oficial y lo hizo a lo grande: marcó dos goles en la victoria de Oriente Petrolero frente a GV San José, en un partido que significó mucho más que tres puntos. El máximo goleador de la Selección de Bolivia no solo celebró su retorno con eficacia, sino que dejó declaraciones contundentes dirigidas al seleccionador Óscar Villegas.

"Y obviamente los dos goles fueron para Villegas. Para vos, papá": Moreno Martins

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Tras el encuentro, Martins comenzó destacando el respaldo de la afición y el trabajo colectivo: “Primero para la hinchada, la hinchada Oriente que se merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros fue impresionante”. Sin embargo, rápidamente el foco de sus palabras se trasladó a un mensaje directo y cargado de significado: “Y obviamente los dos goles, uno de penal y uno de cabeza, fueron para Villegas. Para vos, papá”.

El delantero explicó el trasfondo de su dedicatoria con un tono crítico hacia la decisión de no convocarlo al repechaje mundialista. “Porque los goles son lo que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje… yo simplemente lo digo que se equivocó, la culpa toda es de él porque teníamos que estar en el Mundial”, afirmó sin rodeos.

Lejos de suavizar su postura, el atacante insistió en que su ausencia influyó en el resultado final de la selección. “Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí… las oportunidades de 17 años tenía que darlas”, añadió, dejando entrever su frustración por no haber sido considerado en un momento clave.

Mensaje para Villegas: "Él siempre habló sin respeto de mi persona y yo nunca le falté respeto a nadie"

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Ante las preguntas sobre si sus palabras nacían desde la rabia, Martins fue claro: “No, yo simplemente no tengo rabia… yo soy una persona que ya lo ha dado todo por el fútbol, simplemente yo quería estar en el Mundial”. No obstante, reiteró su inconformidad con el trato recibido: “Él siempre habló sin respeto de mi persona y yo nunca le falté respeto a nadie. Nunca. Yo siempre demostré mi trabajo dentro de la cancha”.

El goleador también cuestionó decisiones tácticas del entrenador: “Dijo que su selección no jugaba con centros y en el partido tuvimos 19 tiros de esquina… necesitaba un nueve”. Finalmente, Martins sentenció: “Para mí el resultado es lo que manda, infelizmente no fuimos al Mundial por culpa de Villegas”.