Daniela Arias reveló correcciones clave antes de enfrentar a Chile en Liga de Naciones

La defensora de la Selección Colombia, Daniela Arias, dejó claro que el equipo mantiene la exigencia alta de cara al duelo frente a Chile por la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, luego del reciente triunfo ante Venezuela. La zaguera puso el foco en la autocrítica y en los aspectos por corregir, especialmente en la defensa de la pelota quieta.

Arias reconoció errores en la Selección Colombia: "las pelotas quietas, defensivamente nos afectó”

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“La verdad que Chile lo asumimos con la misma responsabilidad que asumimos Venezuela. Nosotras somos muy conscientes de los tres partidos, sabemos que tenemos que hacer nueve puntos”, afirmó Arias, dejando en evidencia la ambición del grupo. Además, resaltó la importancia de mantener la concentración: “Tenemos que también respetar la casa, enfocadas en Chile, con los pies en la tierra”.

La central advirtió que el rival también llega con aspiraciones: “Sabemos que Chile también está ahí apretando en la tabla y que una victoria de Chile también lo puede poner a soñar”. En ese contexto, subrayó la paridad del torneo: “Entonces una tabla que está cerrada y… estamos enfocadas en el siguiente partido”.

Más allá del resultado positivo ante Venezuela, Arias reconoció falencias puntuales. “En ese último partido… en los tiros de esquina, las pelotas quietas, defensivamente nos afectó”, explicó. La jugadora fue enfática en que este aspecto ya está siendo trabajado: “Es algo que hemos ido trabajando, pero hemos sido más conscientes… en los partidos amistosos nos han hecho gol de pelota quieta”.

Arias confía en el rendimiento del equipo: "sabemos el equipo que tenemos y lo que podemos dar"

Para la defensora, el margen de mejora es inmediato: “Es algo que tenemos que ajustar rápido… para que no se nos complique el partido”. Sin embargo, también destacó la capacidad de reacción del equipo: “En el segundo tiempo también fueron pelotas quietas, pero supimos resolver, supimos ajustar y esa es la idea, fortalecernos cada día más”.

Arias resaltó el papel de la afición en Cali: “Yo he dicho siempre que la hinchada caleña es como el jugador número 12… el apoyo que nos dan es impresionante”. Y concluyó con un mensaje de confianza: “Cuando Venezuela nos hace el 1-0 ningún agachó la cabeza… sabemos el equipo que tenemos y lo que podemos dar”.