Mundial 2026: así quedaron los grupos tras el sorteo

Se realizó este viernes 5 de diciembre el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el The Kennedy Center en Washington.

La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K y tendrá como rivales a Portugal, Uzbekistán y a una selección que llegará del repechaje intercontinental que jugarán la República del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Lea también Estas son las ciudades en las que podría jugar Colombia en el Mundial 2026

El equipo nacional podría jugar en NRG Stadium, Houston, Estadio Azteca, Ciudad de México, Estadio Chivas, Guadalajara, Hard Rock Stadium, Miami y Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador repechaje UEFA D

Grupo B

Canadá

Ganador repechaje UEFA A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador repechaje UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ganador repechaje UEFA D

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Repechaje FIFA

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Repechaje FIFA

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá