Mundial 2026

Mundial 2026: así quedaron los grupos tras el sorteo

La FIFA realizó este viernes 5 de diciembre el sorteo a la Copa del Mundo de 2025.
Daniel Zabala
Trofeo Copa del Mundo de la FIFA 2026
Trofeo Copa del Mundo de la FIFA 2026 // AFP

Se realizó este viernes 5 de diciembre el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el The Kennedy Center en Washington.

La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K y tendrá como rivales a Portugal, Uzbekistán y a una selección que llegará del repechaje intercontinental que jugarán la República del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Estas son las ciudades en las que podría jugar Colombia en el Mundial 2026

El equipo nacional podría jugar en NRG Stadium, Houston, Estadio Azteca, Ciudad de México, Estadio Chivas, Guadalajara, Hard Rock Stadium, Miami y Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo

Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Ganador repechaje UEFA D

Grupo B
Canadá
Ganador repechaje UEFA A
Qatar
Suiza

Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia

Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Ganador repechaje UEFA C

Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador

Grupo F
Países Bajos
Japón
Ganador repechaje UEFA D
Túnez

Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda

Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay

Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Repechaje FIFA

Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania

Grupo K
Portugal
Repechaje FIFA
Uzbekistán
Colombia

Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá

