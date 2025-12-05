Mundial 2026: así quedaron los grupos tras el sorteo

Se realizó este viernes 5 de diciembre el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el The Kennedy Center en Washington.
La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K y tendrá como rivales a Portugal, Uzbekistán y a una selección que llegará del repechaje intercontinental que jugarán la República del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.
El equipo nacional podría jugar en NRG Stadium, Houston, Estadio Azteca, Ciudad de México, Estadio Chivas, Guadalajara, Hard Rock Stadium, Miami y Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Ganador repechaje UEFA D
Grupo B
Canadá
Ganador repechaje UEFA A
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Ganador repechaje UEFA C
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Ganador repechaje UEFA D
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Repechaje FIFA
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Repechaje FIFA
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá