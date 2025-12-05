Argentina va por el bicampeonato: así quedó su grupo para el Mundial 2026





La Selección Argentina regresa a la Copa del Mundocomo campeona y con la idea de ser protagonista. El combinado albiceleste vuelve a la cita orbital en lo que será el último Mundial de Lionel Messi. Por ello, este viernes 5 de diciembre conoció los rivales que tendrá para la fase de grupos.

Después de haber ganado la Eliminatoria Sudamericana con holgura, el elenco de Lionel Scaloni arriba al Mundial 2026 con una generación dispuesta a hacer historia para buscar ser la primera en repetir el título en la era moderna.

El cuadro comandado por Messi y jugadores como Emiliano 'Dibu' Martínez, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez busca repetir lo hecho por Brasil en Suecia 1958 y Chile 1962, último bicampeonato consecutivo en la cita orbital.

Argentina llegaba al sorteo haciendo parte del bombo 1, una posición que le aseguraba enfrentar rivales de menor complejidad. Los albicelestes evitaban a todas las potencias europeas y adicionalmente sabían que tampoco se medirían a ningún elenco de la CONMEBOL, una ventaja bastante importante.

Tras el sorteo, la Selección Argentina compartirá Grupo J junto con Austria, Argelia y Jordania. Unos cruces bastante amables para el elenco albiceleste que tendrá un camino allanado hacia dieciseisavos de final.

Por el lado de los austriacos figuran como un equipo con algunas figuras destacadas en el fútbol alemán y se caracterizan por ser un equipo ordenado y muy táctico. Sin embargo, lejos del nivel de equipos como Japón, Suiza o Croacia que también integraban el bombo 2.

En la tercera bolillera, el cuadro del sur del continente pudo evadir a Noruega, que con Haaland a la cabeza era el rival a evitar. Los argentinos tendrán que jugar con Argelia, en un partido sencillo en las cuentas para Messi y compañía.

Finalmente, el onceno de Scaloni también compartirá con Jordania, que fue una de las sorpresas en las Eliminatorias de Asia y que llega como uno de los nuevos equipos en la Copa del Mundo tras la ampliación de 32 a 48 equipos.

Se espera que el calendario del Mundial 2026 para la fase de grupos sea confirmado este sábado 6 de diciembre. La FIFA definirá los fixture de cada equipo después del estudio de la logística y distribución de las sedes para los 48 conjuntos.