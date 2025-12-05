Mundial 2026: así llegaron los rivales de la Selección Colombia

Colombia ya conoce a sus rivales para el Mundial de 2026. Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos y la Tricolor quedó ubicada en el grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje A.

Portugal aparece como el rival más exigente del grupo. La selección lusa, sexta en el ranking FIFA, logró su clasificación al Mundial tras imponerse en el grupo F de las Eliminatorias europeas.

Los portugueses superaron a Irlanda, Hungría y Armenia, sumando 13 puntos de 18 posibles, con una campaña sólida que los llevó a una nueva Copa del Mundo.

Con una generación liderada por figuras de talla internacional, Portugal volverá a ser protagonista en una cita orbital, a la que llega con altas expectativas tras sus recientes participaciones.

Uzbekistán, por su parte, será una de las grandes novedades del certamen. El equipo asiático disputará por primera vez un Mundial de mayores, beneficiado por la ampliación de cupos para esta edición.

El seleccionado uzbeco fue segundo del grupo E de las clasificatorias asiáticas, por detrás de Irán, y posteriormente logró avanzar de manera directa en la ronda definitiva, nuevamente acompañado por el propio Irán.

Mundial 2026: ¿Cuál sería el rival de Colombia que llega del repechaje?

El último rival de Colombia saldrá del repechaje A, en el que competirán Nueva Caledonia, Congo y Jamaica, tres selecciones de confederaciones distintas.

Nueva Caledonia representa a Oceanía, Congo llega desde África y Jamaica desde la Concacaf, en un cruce que definirá al último integrante de un grupo que ya empieza a tomar forma rumbo a 2026.