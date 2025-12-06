Mundial 2026: los cinco partidazos que habrá en la fase de grupos

El Mundial de la FIFA 2026 va tomando cada vez más forma, el certamen orbital tuvo este viernes 5 de diciembre el sorteo de la fase de grupos, donde las selecciones conocieron sus rivales en esa primera fase del torneo.

El campeonato que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos, ha distribuido los equipos dejando en sus grupos un máximo posible de dos equipos europeos, dejando unidas a selecciones de distintas confederaciones, allí, se rescatan varios partidos de altísimo nivel.

Lea también: Primer problema para Colombia tras el sorteo del Mundial 2026









Los partidazos que habrá en la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección Colombia protagonizará uno de los compromisos más llamativos de la primera fase del torneo, cuando enfrente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la tercera fecha; por otro lado, otro equipo de la Conmebol, Ecuador, se verá las caras contra el cuatro veces campeón del mundo, Alemania.

En cuanto a los grupos que tendrá dos equipos europeos, el duelo entre la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland da para alquilar balcón, asimismo, el delantero Harry Kane que lidera a la selección de Inglaterra, medirá fuerzas contra la difícil y disciplinada Croacia de Luka Modric.

Por último, habrá otro choque entre Sudamérica y Europa que sacará chispas, donde la Selección de Uruguay enfrentará a la poderosa España, conjunto donde milita Lamine Yamal y que parte como favorito a pelear el título.

¿La cantidad de selecciones reduce la calidad de los partidos?

Será la primera vez que este torneo tenga la participación de 48 equipos, 16 más que las ediciones que anteriores y que históricamente han hecho parte de este campeonato de la FIFA, una ampliación criticada por muchos al considerar que varias selecciones clasificadas no tienen el nivel para enfrentar a las grandes favoritas.

Pues bien, sobre el papel solo esos cinco partidos que mencionamos antes llaman poderosamente la atención, sin embargo, los demás partidos podrían dar buenos espectáculos como bien lo suele hacer el fútbol en los mundiales, donde por lo general se presentan sorpresas con equipos modestos.