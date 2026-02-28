Sufre Messi: importante evento se suspendería por violencia en Oriente Medio

Se prendieron nuevamente las alarmas en la FIFA durante este fin de semana. Después de conocerse que en una operación conjunta EE.UU e Israel atacaron territorio iraní, la máxima institución de fútbol analiza la realización de la Finalíssima que está pactada para jugarse en exactamente un mes de Catar entre la Argentina de Messi y la España de Lamine Yamal.

Durante todo este 28 de febrero se han reportado cientos de explosiones en diferentes ciudades de medio oriente. Según medios internacionales, Israel, Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Irak, han recibido ataques iraníes en medio de una escalada de violencia.

Esto según medios europeos pone otra vez a la FIFA contra las cuerdas para saber si el estadio de Lusail, en Catar, es la mejor opción para recibir este encuentro en medio de una de las últimas jornadas de amistosos previos al inicio del Mundial 2026.

Por ahora no hay un pronunciamiento oficial de la FIFA sobre esta situación y se está a la espera de conocer la situación real de la zona para confirmar la sede del partido o pensar en moverlo a otro lugar, entendiendo que será importante asegurar a los deportistas.

Lea también: [Video] El Bayern de Luis Díaz ganó el clásico: partidazo 3-2 ante el Dortmund

Boletería agotada en Lusail

Hace algunos días se había confirmado que el aforo total del escenario para este encuentro está vendido. En total fueron 88.966 entradas que ya fueron agotadas tras confirmarse que figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal estaban asegurados para este duelo.

La organización de este partido confirmó que todas las boletas son digitales y no reembolsables por cuenta de la venta final de todas las entradas que oscilaban entre los 50 y los 330 dólares cada una.

Pese a que se esperaba que hubiera varios aficionados de estas dos selecciones, se confirmó también que la mayoría de boletas las compraron cataríes que después de lo vivido con el Mundial en 2022 terminaron como grandes aficionados del fútbol y con esta oportunidad no querían perderse ningún detalle.

Lea también Mundial 2026: anunciaron nuevas reglas y el VAR tiene más funciones

España y Argentina: las dos mejores selecciones del ranking

En lo deportivo sin lugar a duda es un duelo que despierta muchas emociones en los aficionados por cuenta del presente de varios de los referentes de esta dos selecciones y el duelo de antesala al mundial que pueden entregar.

Los dirigidos por Lionel Scaloni quieren revalidar su rótulo de favoritos para esta nueva Copa Mundo que volverá a esta comandada por Lionel Messi, quien el 2022 por fin pudo levantar el trofeo de campeón.

Por el lado de España, las apuestas están con el joven Lamine Yamal, quien viene siendo figura con Barcelona y esperan sea el que pueda llevar a España a un nuevo título mundial después del logrado en Sudáfrica 2010.

Actualmente, España comanda el ranking FIFA con un total de 1877.18 puntos mientras que Argentina en segunda con 1873.33 unidades en el listado que completa el podio con el equipo francés, que es otro de los favoritos para la Copa Mundo.

En otras noticias: este 28 de febrero cumple años el técnico Néstor Lorenzo