Mundial 2026 sensación en el mundo: FIFA anuncia récord histórico

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol, una que será muy especial por distintas razones, el nuevo formato de juego, la cantidad de selecciones participantes y porque será el último de varias estrellas de este deporte.

Es por esta razón que los fanáticos del fútbol quieren vivirlo de la mejor manera de principio a fin, por lo que nadie se quiere perder esta cita que se llevará a acabo en Estados Unidos, México y Canadá. Frente a esta situación la FIFA ha hecho un insólito anuncio y se ha encargado de certificar un récord histórico en la demanda de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este es el histórico récord del Mundial 2026

Según el comunicado oficial de la FIFA, más de 500 millones de solicitudes de entradas fueron presentadas durante la fase de venta por sorteo aleatorio, estableciendo un nuevo hito en la historia deportiva contemporánea.

Bastaron solamente 33 días, ya que el periodo de solicitudes que estuvo abierto desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026, para que los millones de aficionados de 211 países y acudieran masivamente al portal oficial de venta de boletos. Cada solicitud fue verificada y se contabilizó un promedio de 15 millones de peticiones diarias, un volumen que ningún otro evento deportivo había alcanzado previamente.





Entre los partidos más solicitados figuran varios encuentros de alto perfil: el duelo de fase de grupos entre Colombia y Portugal el 27 de junio en Miami lideró la lista, seguido por México vs. Corea del Sur en Guadalajara, la final del torneo en Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio y el partido inaugural entre México y Sudáfrica en Ciudad de México el 11 de junio.













Reacción del presidente de la FIFA tras récord del Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, claramente no pudo pasar por alto este histórico acontecimiento y habló al respecto con orgullo.

"Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos. Por eso nos comprometemos a habilitar otros mecanismos para formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de toda una serie de experiencias fuera de los estadios, tanto presenciales como en línea, y que pueda participar el mayor número posible de personas en el que va a ser la mayor competición de la historia".