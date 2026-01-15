Millonarios y Boca Juniors rinden homenaje a Russo en 'La Bombonera'

Ya han pasado varios meses desde la partida de Miguel Ángel Russo, pero esto no quiere decir que no siga doliendo y que se tenga que dejar de lado. Es por ello que justamente dos de los clubes en donde más marcó huella el estratega le rindieron un sentido homenaje en medio de un partido de pretemporada.

Fueron justamente Millonarios y Boca Juniors los clubes que se encargaron de recordar al nacido en Lanús por el importante paso que tuvo por cada uno de ellos. Antes de enfrentarse en el mítico estadio 'La Bombonera' se vivieron varios momentos emocionantes dedicados al profe, el más especial sin duda alguna fue la denominación de la "Copa Miguel Ángel Russo" que fue entregada al finalizar el duelo.

Millonarios y Boca Juniors no se olvidan de Miguel Ángel Russo

Las ligas de ambos equipos están a punto de empezar y para llegar de la mejor manera, se determinó que disputarían un duelo amistoso como preparación, pero este duelo también serviría para recordar al profe Miguel Ángel Russo.

Uno de los primeros homenajes para el estratega fue dentro del terreno de juego, ya que en el círculo central había una enorme foto de Russo con una de sus frases más recordadas en el mundo del fútbol: "Amor con amor se paga".

Luego los hinchas se encargaron de protagonizar un "tifo" con una enorme bandera que decía "Eternamente gracias, Miguel", mientras se coreaba su nombre en la entrada de los jugadores de ambos equipos. Finalmente fueron los futbolistas, quienes posaron todos juntos para la foto en la pancarta de la "Copa Miguel Ángel Russo".













¿Cómo quedó el partido entre Millonarios y Boca Juniors en 'La Bombonera'?

Boca Juniors y Millonarios igualaron 0-0 este miércoles 14 de enero en el segundo partido amistoso de la gira de los Embajadores por el sur del continente.

El duelo también estuvo enmarcado por la reaparición de Radamel Falcao García, quien ingresó justamente en reemplazo de Contreras, marcando su regreso a la acción con Millonarios. El delantero samario disputó 29 minutos, sumando el tiempo de adición, y volvió a tener rodaje.