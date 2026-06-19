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Mundial 2026

Mundial 2026: tabla de posiciones del grupo A - segunda fecha

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial tras la segunda fecha.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Tabla de posiciones del Grupo A tras los partidos de la segunda fecha del Mundial
Tabla de posiciones del Grupo A tras los partidos de la segunda fecha del Mundial // AFP

Se jugó la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones y confirmó a México como el gran líder de la zona con seis puntos.

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El conjunto azteca se impuso por 1-0 sobre Corea del Sur en un partido muy disputado y aprovechó el empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica para consolidarse en la primera posición y quedar muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial

México alcanzó los seis puntos de seis posibles y es el único equipo del grupo que mantiene puntaje perfecto. Además, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado solidez defensiva, ya que no ha recibido goles en sus dos presentaciones y cuenta con una diferencia de gol de +3.

Los asiáticos llegaban con la oportunidad de acercarse al liderato, pero terminaron sufriendo una derrota que los deja en una posición comprometida de cara a la última jornada. Pese al revés, Corea del Sur conserva opciones de clasificación gracias a sus tres puntos.

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Por su parte, República Checa y Sudáfrica protagonizaron un duelo intenso que terminó con empate 1-1. El resultado permitió que ambos equipos sumaran su primer punto en el torneo, aunque ninguno logró dar el salto que necesitaba para meterse en puestos de clasificación.

  1. México — 6 puntos
  2. Corea del Sur — 3 puntos
  3. República Checa — 1 punto
  4. Sudáfrica — 1 punto

¿Cuándo serán los partidos de la tercera fecha del Grupo A del Mundial?

  • República Checa vs. México
    24 de junio de 2026
    Estadio Ciudad de México
    21:00 ET (hora del Este)
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur
    24 de junio de 2026
    Estadio Monterrey (BBVA)
    21:00 ET (hora del Este)

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