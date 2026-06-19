Mundial 2026: tabla de posiciones del grupo A - segunda fecha

Se jugó la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones y confirmó a México como el gran líder de la zona con seis puntos.

El conjunto azteca se impuso por 1-0 sobre Corea del Sur en un partido muy disputado y aprovechó el empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica para consolidarse en la primera posición y quedar muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial

México alcanzó los seis puntos de seis posibles y es el único equipo del grupo que mantiene puntaje perfecto. Además, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado solidez defensiva, ya que no ha recibido goles en sus dos presentaciones y cuenta con una diferencia de gol de +3.

Los asiáticos llegaban con la oportunidad de acercarse al liderato, pero terminaron sufriendo una derrota que los deja en una posición comprometida de cara a la última jornada. Pese al revés, Corea del Sur conserva opciones de clasificación gracias a sus tres puntos.

Por su parte, República Checa y Sudáfrica protagonizaron un duelo intenso que terminó con empate 1-1. El resultado permitió que ambos equipos sumaran su primer punto en el torneo, aunque ninguno logró dar el salto que necesitaba para meterse en puestos de clasificación.

México — 6 puntos Corea del Sur — 3 puntos República Checa — 1 punto Sudáfrica — 1 punto

¿Cuándo serán los partidos de la tercera fecha del Grupo A del Mundial?