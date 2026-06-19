Mundial 2026: tabla de posiciones del grupo B - segunda fecha

La segunda fecha del grupo B de la Copa del Mundo 2026 dejó un panorama casi definido en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final. Canadá y Suiza aprovecharon la jornada para sumar triunfos contundentes y dar un paso enorme hacia la siguiente ronda.

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La actividad comenzó en Los Ángeles, donde Suiza derrotó 4-1 a Bosnia-Herzegovina en un partido que se resolvió durante el tramo final. Los helvéticos encontraron los espacios necesarios luego de que su rival se quedara con diez jugadores por la expulsión de Tarik Muharemovic.

Johan Manzambi fue una de las grandes figuras del compromiso al marcar un doblete. A él se sumaron Rubén Vargas y Granit Xhaka, quienes completaron la goleada de un equipo que mostró paciencia para abrir el marcador y contundencia para liquidar el encuentro.

Bosnia, que había resistido durante buena parte del juego, solo pudo descontar en el tiempo añadido gracias a Ermin Mahmic. La derrota dejó a los balcánicos en una situación muy comprometida de cara a la última jornada.

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Más tarde, Canadá protagonizó una auténtica exhibición frente a Catar. El conjunto norteamericano goleó 6-0 en Vancouver y consiguió la primera victoria mundialista de su historia, impulsado por una brillante actuación de Jonathan David, autor de tres goles.

El encuentro quedó condicionado por las expulsiones de Homam Ahmed y Assim Madibo, dejando a Catar con apenas nueve futbolistas sobre el terreno de juego. Además, el partido estuvo marcado por la grave lesión sufrida por Ismaël Koné, quien abandonó el estadio en camilla y será sometido a exámenes médicos.

Canadá y Suiza están prácticamente clasificadas a 16avos.

Con estos resultados, Canadá y Suiza llegaron a cuatro puntos y quedaron muy cerca de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final. De hecho, por la diferencia de gol acumulada y el rendimiento mostrado, parece muy difícil que alguno de los dos termine fuera de los puestos de clasificación.

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial - fecha 2

1. Canadá, 4

2. Suiza, 4

3. Bosnia, 1

4. Catar, 1

Programación última fecha del grupo B del Mundial

La última fecha del grupo B se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos encuentros en simultáneo desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia). Canadá enfrentará a Suiza en un duelo por el liderato de la zona, mientras que Bosnia-Herzegovina y Catar buscarán cerrar su participación con una victoria que mantenga vivas sus últimas esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.