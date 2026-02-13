Cierre de fronteras para el juego de Atl. Nacional y Millonarios en Copa Sudamericana

Uno de los partidos más llamativos en el primer semestre del 2026 es el que va a disputar Atlético Nacional y Millonarios por la Copa Sudamericana, el cual definirá qué equipo representará a Colombia en el torneo internacional y que tendrá un ingreso económico extra.

A pesar de que todavía faltan varios días para este juego, se ha comenzado a generar polémica entre todos los aficionados de ambos equipos, teniendo en cuenta el ingreso de hinchada visitante al Atanasio Girardot para este juego, siendo una reglamentación de la Conmebol en sus torneos internacionales.

Cierre de fronteras en el juego de Copa Sudamericana

Tras los diferentes rumores en redes sociales, Atlético Nacional confirmó que para el juego de la Copa Sudamericana contra Millonarios no se aceptará el ingreso de hinchada de visitante, esto por temas de seguridad y logística, teniendo en cuenta la rivalidad que existe entre ambas hinchadas.

“Recordemos que el reglamento de la competición advierte que el equipo local debe tener en cuenta toda la logística, boletería y seguridad para la hinchada visitante, a menos que las autoridades locales soliciten lo contrario. Dicho esto, la MESA DEL FÚTBOL solicitó a Conmebol no recibir hinchada visitante por temas de seguridad y esa solicitud fue aceptada por el ente deportivo”, aseguró el cuadro verdolaga.

Por otro lado, Atlético Nacional aseguró que no tendrá que pagar la sanción de Conmebol por no aceptar el ingreso de la hinchada visitante, afirmando que fue una petición de las autoridades locales y por tal motivo no habrá ningún tipo de sanción al cuadro antioqueño.

Con la decisión tomada por las autoridades locales, el Atanasio Girardot se vestirá de verde el próximo miércoles 4 de marzo, haciendo que Atlético Nacional tenga el apoyo de todos sus aficionados, quienes sueñan con clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se jugará el juego de Copa Sudamericana?

Cabe mencionar que este juego entre Atlético Nacional vs. Millonarios está programado para el miércoles 4 de marzo a las 7:30 p.m. y usted podrá seguir la transmisión del compromiso por Deportes RCN.