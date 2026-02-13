Los tres nombres que maneja Millonarios para cerrar su plantilla

Millonarios logró respirar en la presente edición de la Liga BetPlay luego de vencer por 1-0 al conjunto de Águilas Doradas, primer triunfo del equipo ‘embajador’ en esta competencia y primero también de Fabián Bustos como entrenador del cuadro ‘albiazul’, que en su debut empató 0-0 con Deportivo Cali.

Los aficionados azules ven con buenos ojos el trabajo del estratega argentino y confían en poder mejorar su rendimiento para poder pelear el título de la liga, un proyecto deportivo que aún puede tener un refuerzo más en este mercado de fichajes, sin embargo, el club podría decantarse por otra opción que venga desde la cantera.

Las tres opciones que maneja Millonarios para su último ‘fichaje’

De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, el cuerpo técnico de Millonarios ha pensado en realizar un último movimiento en este mercado de fichajes (recordando que la Dimayor tiene plazo de inscripción de jugadores hasta el próximo 6 de marzo), sin embargo, actualmente se decantarían por un juvenil de las divisiones menores para que sea ascendido y tome rodaje en el primer equipo.

La fuente indica que entre las opciones que se manejan está el lateral derecho Sander Navarro (22 años), el delantero Brayan Cuero (21 años) y el mediocampista ofensivo Brayan Campaz (21 años), canteranos del equipo ‘embajador’ que podrían ser tenidos en cuenta por Fabián Bustos para los desafíos en este 2026.

Los jugadores que han sonado para llegar a Millonarios

Reportes indican que el equipo ‘albiazul’ estaría en búsqueda de un volante ‘10’, de ahí, los grandes rumores que acercaban a James Rodríguez con la institución, sin embargo, esa información fue desmentida.

Por otro lado, se conoció que el volante Jarlan Barrera habría sido ofrecido a Millonarios, sin embargo, esta opción no fue contemplada, recordando además que el club también descartaría la llegada de otro arquero para quedarse con Diego Novoa y Guillermo de Amores.

