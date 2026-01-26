Nacional no cierra el mercado de fichajes: presidente confirmó otro delantero

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo de la mejor manera, en donde Atlético Nacional es uno de los protagonistas por la contratación de una figura de la Selección Venezuela, Eduardo Bello, y otro referente de River Plate como Milton Casco.

Recientemente también se confirmó la contratación de Alfredo Morelos, con quien finalmente se llegó a un acuerdo para que firmara por tres años tras haber obtenido el 100% de sus derechos deportivos, pero el presidente del cuadro 'verdolaga', Sebastián Arango, también confirmó que esta no sería su última contratación para 2026.

A Nacional todavía le falta fichaje de un delantero

Durante la pretemporada, los hinchas de Nacional se mostraron bastante descontentos con respecto al mercado de fichajes que se estaba llevando a cabo, ya que se confirmaron pocos refuerzos y la mayoría de ellos no eran del peso que esperaban a comparación de otros años.

Aún así las directivas y cuerpo técnico del club 'verdolaga' decidieron apostarle a mantener una base de jugadores que ya venían con un proceso previo, que conocían la idea de Diego Arias y los objetivos del equipo. Se mantuvieron figuras como Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Alfredo Morelos, pero también se contrato a Milton Casco, Kevin Cataño y Nicolás Rodríguez.

Sin embargo el mercado de fichajes todavía no llega a su fin tras unas recientes declaraciones que dio a conocer Sebastián Arango en el programa de Win Sports, Medio Tiempo. Según dijo el presidente de la institución antioqueña, todavía haría falta un '9', de nivel nacional o internacional, que aún está en negociaciones. Una vez se lleve a cabo la contratación se cerrará el mercado.

"Con la llegada del 9 cerramos el mercado de fichajes; tenemos un tema con la disminución de los cupos de la Dimayor, nosotros respetamos la decisión, pero nuestro voto fue no apoyándolo, debido a que no creemos que es algo que funcione para los equipos que piensan en grande".

Contrato de Alfredo Morelos con Nacional

El 'búfalo', Alfredo Morelos, finalmente se habría convertido en jugador de Atlético Nacional tras una intensa negociación que hubo con Santos de Brasil. El goleador de 29 años habría firmado contrato hasta diciembre de 2028, una operación bastante grande por parte del 'verde paisa'.