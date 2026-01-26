Preocupación en Nacional: presidente confirmó inconveniente con el cuerpo técnico

Sigue avanzando la Liga BetPlay de apertura y en el marco de la fecha 2 se logra ver una destacada participación por parte de Deportes Tolima, América de Cali y, sorpresivamente, Deportivo Pasto, los cuales se han consolidado cono sólidos líderes de la competencia con dos victorias consecutivas que los dejan con seis puntos.

Atlético Nacional es otro de los protagonistas de la competencia, no solo porque también debutó con victoria ante Boyacá Chicó, sino porque su presidente, Sebastián Arango, dio una entrevista exclusiva en la que confirmó varios temas importantes, entre ellos la conformación del cuerpo técnico, ya que desde un principio se sabía que lo de Diego Arias debía ser momentáneo.

Esto dijo el presidente de Nacional sobre el cuerpo técnico

Atlético Nacional cerró con bastantes dudas la participación de la temporada 2025, habiendo quedado eliminado de varias competencias, pero logrando reivindicarse con la obtención del trofeo de la Copa BetPlay bajo el mando del estratega Alfredo Arias.

Sin embargo, desde la salida de Javier Gandolfi del cargo como estratega del club 'verdolaga', Diego Arias asumió el cargo como técnico interino, pero Sebastián Arango confirmó que estaban trabajando para contratar a un estratega de categoría, aunque ya pasó la temporada de vacaciones, la pretemporada y comenzaron lasa primeras fechas de la Liga BetPlay y no se dieron pistas de lo que era ese "nuevo cuerpo técnico".

Frente a esta situación, el presidente del club, Sebastián Arango, dio a conocer que le quería dar su voto de confianza al equipo de Diego Arias porque no está de acuerdo con que se hayan hecho tantos cambios en menos de 10 años, hecho que perjudica su imagen como presidente y el rendimiento del club.

"No hemos logrado consolidad un cuerpo técnico, Nacional ha tenido 17 técnicos en 8 años y eso no habla bien de nosotros y lo asumo como principal responsable. Con los aciertos que hubo y los desaciertos todo es responsabilidad mía, lo asumimos y es lo que precisamente queremos cambiar dándole todo el respaldo y confianza a este cuerpo técnico porque esto no es un tema improvisado así como dicen muchos".

Próximo partido de Atlético Nacional en la Liga BetPlay

Tras el aplazamiento del duelo entre Nacional y Jaguares en el Atanasio Girardot por la realización del concierto de Bad Bunny en el escenario deportivo, el siguiente reto del 'verde paisa' se jugará el viernes 30 de enero frente a Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano.