Nacional será multado por Conmebol previo a la serie ante Millonarios

Atlético Nacional será multado por Conmebol debido a una decisión tomada para el partido ante Millonarios FC por la primera fase de la Copa Sudamericana. El club antioqueño optó por no habilitar espacio para la hinchada visitante en el compromiso internacional.

El organismo rector del fútbol sudamericano promueve que en los torneos continentales siempre haya presencia de aficionados visitantes, como parte de su política para fortalecer el espectáculo y la integración entre hinchadas en cada país.

Sin embargo, Nacional tomó la determinación de no destinar boletería para los seguidores de Millonarios en el duelo programado en Medellín, decisión que va en contravía de la recomendación de la Conmebol.

Atlético Nacional: ¿De cuánto será la multa impuesta por Conmebol?

Ante esta postura, el club verdolaga será sancionado económicamente con una multa cercana a los 10 mil dólares, cifra que corresponde a las penalidades contempladas cuando no se garantiza el ingreso de público visitante en competencias internacionales.

Desde la institución antioqueña argumentaron que la medida busca evitar posibles inconvenientes entre las hinchadas, teniendo en cuenta el historial de rivalidad entre ambos equipos y la magnitud del compromiso.

¿Cuándo se juega Nacional vs Millonarios?

El partido entre Nacional y Millonarios está programado para el miércoles 4 de marzo a las 7:30 de la noche, en un duelo que definirá el futuro inmediato de ambos clubes en el certamen continental.

El formato de esta fase establece que el ganador avanzará directamente a la fase de grupos, lo que aumenta la tensión y la importancia del compromiso, ya que se trata de una serie a partido único.

En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá mediante cobros desde el punto penal, sin tiempos suplementarios, de acuerdo con el reglamento vigente.