Atlético Nacional no pudo cumplir uno de los objetivos trazados a comienzos de este 2025, pues ha quedado eliminado de la presente Liga BetPlay luego de caer derrotado por 3-2 ante el América de Cali, ahora, el conjunto ‘verdolaga’ mira hacia lo que será la final de la Copa BetPlay (contra Medellín) y de una vez la conformación de la nómina para las competencias de la siguiente temporada.

El equipo verde de Antioquia sabe que debe tener refuerzos en estemercado de fichajes, más aún sabiendo que en 2026 tendrá participación en torneo internacional (puede ser Sudamericana o Libertadores).

A Nacional se le complica un fichaje que busca con insistencia

Desde el pasado mercado de fichajes, las directivas del equipo ‘verdolaga’ están interesados en el mediocampista Johan Rojas, futbolista de 23 años que pertenece a los Rayados de Monterrey, pero que milita actualmente en condición de préstamo en el Necaxa de México, club donde termina su cesión a finales de este diciembre.

Pues bien, aprovechando que en poco tiempo vencerá el contrato de Rojas en Necaxa, el equipo antioqueño empezó a negociar con Monterrey para un posible traspaso del jugador, sin embargo, de acuerdo con información del periodista Julián Capera, los Rayados solo dejarán salir al colombiano en una venta definitiva y no como préstamo, condición que complica a Nacional en sus aspiraciones de ficharlo.









Club brasileño entra en la puja por llevarse a Rojas

De acuerdo con reportes de medios brasileños, el Athletico Paranaense está interesado en el fichaje de Rojas, incluso, información indica que ya están negociando con Monterrey, club brasileño donde recordemos ya militan varios futbolistas colombianos, donde se destacan Carlos Terán, Felipe Aguirre, Stiven Mendoza y Kevin Viveros.

Sabiendo del potencial económico del que gozan los equipos brasileños, la propuesta del Paranaense seguramente sea superior a lo que ofrezca Nacional, complicando nuevamente el deseo de fichar al mediocampista antioqueño, que recordemos está tasado en 4 millones de euros según datos de Transfermarkt.