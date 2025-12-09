DIMAYOR confirmó fecha de inicio y final de la Liga BetPlay 2026-I

En el fútbol colombiano hay que correr en este fin de año y también en el 2026 con el calendario y con las finales de las competencias más importantes. Justamente, en estos dos partidos definitivos que restan para terminar la temporada entre Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla, por petición de la CONMEBOL, tuvieron que correr la programación.

La organización sudamericana debe tener conocimiento de los equipos clasificados para la Libertadores y Sudamericana el 18 de diciembre. Así las cosas, el viernes 12 y el martes 16 se jugarán los partidos entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, primero en el Metropolitano y el segundo encuentro en el Manuel Murillo Toro.

Por su parte, en el 2026 hay que acelerar las cosas para poder entregar todo para el Mundial de 2026 que interrumpirá las competencias ligueras, y, además, si hay convocados para las distintas selecciones que participarán en la cita orbital. En Despierta Win, Carlos Mario Zuluaga reveló cuándo iniciará el torneo.

EL 16 DE ENERO ARRANCARÁ LA LIGA BETPLAY 2026-I

Hay que correr para el 2026 y todo parece indicar que el torneo tendrá que arrancar temprano. De hecho, varios clubes tendrán poco descanso, dado que se estima que el primero de enero empiece una pretemporada corta. Carlos Mario Zuluaga afirmó que estas Asambleas de diciembre abordarán estos temas de la competencia.

El presidente de la DIMAYOR también comentó que, “los futbolistas necesitan un descanso que será mucho más reducido por el Mundial. Por consiguiente, tenemos que estar en un proceso de descanso hasta el primero de enero porque iniciarán los clubes una pretemporada para iniciar el torneo el 16 de enero la Liga BetPlay”.

Con una Liga BetPlay que se reducirá por la presencia de la Copa del Mundo, el torneo arrancará mucho más temprano, una o dos semanas antes de las fechas habituales de comienzo de la temporada en el Fútbol Profesional Colombiano. La idea es que el torneo termine unos días antes de que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.









Carlos Mario Zuluaga dejó entrever que el cierre de la competencia será el 5 de junio que es la fecha parcial para terminar la Liga BetPlay. Esto significa que el torneo acabará cinco días antes de que inicie la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.