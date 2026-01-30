Logo Deportes RCN Vertical
Inter Miami

Nacional vs Inter Miami: cómo y dónde ver EN VIVO 31 de enero

Así podrá ver en vivo el partido entre Nacional vs Inter Miami el sábado 31 de enero.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
El sábado 31 de enero de 2026 quedará enmarcado en la historia del fútbol mundial con un partido que pocos llegaron que se podría llegar a vivir, justamente por lo que se denominó "El partido de la historia", en donde los protagonistas serán Nacional e Inter Miami.

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que se encargará de abrirle las puertas a estrellas del mundo como Lionel Messi, Luis Suárez, Mascherano, entre otros, en un duelo inolvidable contra Edwin Cardona, David Ospina, Matheus Uribe y las demás figuras del 'verde paisa'.

Nacional vs Inter Miami EN VIVO sábado 31 de enero

Los aficionados ya tienen listas sus entradas para ver a los campeones del mundo, de Champions League, de Copa Libertadores, entre otras competencias, pero para aquellos que no podrán asistir a la ciudad de Medellín a vivir este encuentro, las alternativas para disfrutarlo en vivo son las siguientes:

El compromiso amistoso entre dos de los clubes más importantes de la actualidad en el continente americano se disputará este sábado 31 de enero a partir de las 17:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+ y la App del Canal RCN, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

