[Fotos] Nacional y la particular forma de recibir a Messi en Medellín

Mañana sábado 31 de enero se llevará a cabo el llamado ‘Partido de la Historia’, el cual será protagonizado por Atlético Nacional y el Inter Miami del argentino Lionel Messi, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 5 de la tarde.

El conjunto verde de Antioquia logró concretar el partido amistoso con el equipo rosado de la MLS, que según reportes dejará a la ciudad de Medellín ganancias cercanas a los 30 millones de dólares (aproximadamente 120 mil millones de pesos colombianos), esto, debido al alto impacto económico que se creará gracias al turismo, la ocupación hotelera y el consumo comercial durante el evento.

El equipo campeón de dos Copas Libertadores y máximo ganador de ligas en Colomba con 18 (dos más que su inmediato perseguidor, Millonarios), palpita lo que será la llegada de Lionel Messi (que llegará esta noche a Medellín), el futbolista argentino considerado por muchos como el mejor en la historia de este deporte.

Para Nacional este es un partido importante y habrá nominas titulares de equipos para dar un gran espectáculo deportivo, con el condimento adicional de poder ver la figura de Messi en la cancha del Atanasio Girardot, jugador que fue destacado por el cuadro ‘verdolaga’ en sus últimas publicaciones en las redes sociales.

Usando fotografías de los ocho balones de oro ganados por el argentino en la Plaza Botero y también una imagen de lo que parece ser una nave extraterrestre, aludiendo a la llegada del astro del fútbol mundial a la ciudad de Medellín como un talento de otro mundo.

Las otras actividades preparadas para el ‘Partido de la Historia’

El partido dará inicio a las 5 de la tarde, pero antes de eso habrá múltiples eventos que adornan todavía más el compromiso deportivo, pues se presentará un campeonato de ‘freestyle’ y se llevará a cabo el ‘Sportfest’, un lugar donde habrá música y actividades para los niños, además de firma de estrellas y un show de medio tiempo con el cantante Pipe Bueno y más artistas.