H ora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

El partido de ida de la final de la Copa BetPlay 2025 se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre a partir de las 5:00 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por Win + Fútbol.

En Canadá, Puerto Rico y los Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Fanatiz, de igual forma, se podrá ver el partido por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 17:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 18:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 19:00 horas

ET Estados Unidos: 17:00 horas

PT Estados Unidos: 14:00 horas.