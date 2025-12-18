La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó este jueves 18 de diciembre el sorteo de la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

En el evento se determinó que Atlético Nacional enfrentará a Millonarios y América de Cali se medirá con Atlético Bucaramanga en enfrentamiento único antes de afrontar la ronda de grupos.

Atlético Nacional Vs Millonarios: fecha y localía del partido

La llave entre Atlético Nacional contra Millonarios se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, teniendo en cuenta que el conjunto 'verdolaga' tiene mejor ubicación en el ranking de clubes de la Conmebol.

El duelo entre antioqueños y capitalinos será programado para la semana del 3 al 5 de marzo de 2026.

Según el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol, los cuatro equipos clasificados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se enfrentarán con un rival de su mismo país en partido único.

La localía del encuentro se determina según la ubicación de cada club en el ranking de la Conmebol.

Cada unos de los ganadores de las series logrará un lugar en la fase de grupos, en la que entrarán en acción los equipos de Argentina y Brasil.