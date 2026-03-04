Nacional y Millonarios: posibles titulares para la fase previa de Copa Sudamericana

Atlético Nacional y Millonarios FC protagonizarán este miércoles 4 de marzo uno de los partidos más importantes de la temporada, pues se medirán en el Atanasio Girardot a partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana.

Si se trata del presente, ambos viven un buen momento, pues Millonarios ha levantado de la mano del entrenador Fabián Bustos, quien parece que ha encontrado el esquema adecuado a la plantilla que tiene y si bien no parte como el favorito en la serie, no es descabellado que avance a fase de grupos.

Lea también Nacional y Millonarios van por premio escandaloso: esto ganará el que clasifique

En cuanto a Nacional, basta con tener en cuenta que oficia como local para tenerlo como favorito; ahora, si se le añada a esto la nómina tan amplia con la que cuenta y su experiencia en torneos internacionales, el favoritismo se hace más fuerte.

Sin duda se trata del partido más importante para cada equipo en lo corrido del semestre, y es baja la probabilidad de que los entrenadores 'inventen' con sus planteamientos, pues ambos pondrán en cancha lo mejor -desde su perspectiva- de sus plantillas.

Así, ya hay luces de cuáles serían las nóminas titulares de azules y verdes para el compromiso de esta noche. Millonarios formaría con un 5-2-1-2 y Nacional haría uso de un 4-4-2.

Titulares de Nacional y Millonarios para HOY miércoles - Sudamericana

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno; Cristian 'Chicho' Arango y Alfredo Morelos.

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Urueña, Mateo García, David Mackalister Silva; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Si hay empate en Nacional vs Millonarios, ¿habrá alargue o penaltis?

Es pertinente recordar que NO habrá partido de vuelta, pues el formato de Conmebol indica que esta serie se disputa a partido único entre clubes de un mismo país. Si hay empate en los 90 minutos, el ganador se definirá en la tanda de penaltis.

También es menester enfatizar en que el ganador de la serie irá directamente a fase de grupos de Copa Sudamericana, mientras que el perdedor se quedará sin torneo internacional esta temporada.