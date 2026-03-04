Nacional y Millonarios van por premio escandaloso: esto ganará el que clasifique

Inició de manera oficial la fase previa de la Copa Sudamericana y los equipos colombianos son de los principales protagonistas, en especial Millonarios y Nacional, quienes protagonizarán un nuevo clásico del FPC, pero esta vez a nivel internacional y en busca de un cupo para la fase de grupos.

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que le abrirá las puertas al duelo de verdes y azules, un partido único que extenderá el historial de enfrentamientos entre ambas escuadras, definirá el respectivo cupo a la siguiente instancia del certamen y le otorgará una millonaria suma de dinero al que logre llevarse el marcador a favor.

Millonarios y Nacional le apuntan al premio económico de la Sudamericana

Diego Arias y Fernando Bustos se enfrentarán en su primer clásico y lo harán por todo lo alto, en un partido a "muerte" en donde solo habrá 90 minutos para definir al equipo que pueda seguir soñando con levantar el título de la Copa Sudamericana, tal como lo hizo otro clásico rival como lo es Santa Fe en la edición que se llevó a cabo en 2015.

Ambas escuadras quieren seguir marcando la historia de la competencia y, por supuesto, que los hinchas puedan disputar de un buen espectáculo, aunque dentro de las respectivas instituciones se juega también con otros propósitos, tal como lo es el tema económico que beneficiará a la institución.

Tal como estipula el reglamento de la Conmebol, los equipos que se encuentran disputando la fase previa ya han ganado una suma de alrededor de 250.000 dólares, pero claramente quieren ir por el "premio gordo" por clasificar, el cual sería de 900.000 USD por avanzar a la fase de grupos del torneo.

Este incentivo es una buena "inyección económica" para cada uno de los clubes que podrán ir por más si se mantienen firmes en la competencia mientras, ya que aquellos que logren lleguen a cuartos y semifinales obtendrán premios de 700.000 USD y 800.000 USD, respectivamente.

En otras noticas: Nacional y Millonarios se juegan todo este miércoles

Falcao convocado para el clásico en Sudamericana

Previo al viaje a la ciudad de Medellín, Millonarios entregó buenas noticias a todos sus seguidores, pues logró recuperar a jugadores importantes dentro del equipo de Fabián Bustos, haciendo que la ilusión de todos los seguidores azules siga creciendo cada vez más.

Sin ninguna duda, la principal novedad dentro de los convocados de Millonarios es el regreso de Radamel Falcao García, quien vuelve a concentración tras la molestia física que sufrió en el juego contra Llaneros y que lo alejó de las canchas por aproximadamente tres semanas.