Napoli recibe este miércoles 28 de enero a Chelsea en el estadio Diego Armando Maradona en partido clave de la fecha 8 de la fase de la liga en la UEFA Champions League.

El equipo italiano afronta el compromiso con la obligación de ganar, ya que registra ocho unidades que lo ubican en la posición 25 por fuera de los puestos de playoffs.

Lea también Se define la Champions League: programación y cuentas de la última fecha

Para lograr un boleto en los playoffs, Napoli deberá ganar y esperar que alguno de los clubes que están mejor en la tabla ceda puntos.

Chelsea quiere asegurar su lugar en los octavos de final

Por otro lado, Chelsea, que se ubica en la octava posición con 13 unidades, tratará de sumar para asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

Los blues llegan al duelo después de golear en condición de visita a Crystal Palace en la Premier League, mientras que en la Champions League venció con lo justo a Pafos como local.

Napoli vs. Chelsea EN VIVO: Champions League ¿Dónde ver? Hora y canal de TV

El partido entre Napoli contra Chelsea por la fecha 8 de la UEFA Champions League se juega este miércoles 28 de enero a partir de las 15:00.

El duelo se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney+.