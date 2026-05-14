Néstor Lorenzo definió el futuro de Falcao en la Selección Colombia

El conteo regresivo cada vez disminuye más y queda menos de un mes para que ruede la pelota en la edición 2026 de la Copa Mundial, certamen en donde se espera que la Selección Colombia sea una de las protagonistas tomando en cuenta la ausencia que tuvo en Catar 2022 y el proceso que ha venido mejorando para llegar nuevamente a la competencia.

Néstor Lorenzo tomó las riendas de la selección y ha venido conformando un equipo de alta categoría con jugadores de las grandes ligas de Europa, pero también del Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, a lo largo de este proceso el único que no pudo volver a tener un llamado fue Radamel Falcao y la situación se repitió justamente con la prelista de la 'tricolor' para el Mundial.

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Falcao no entró a los 55 convocados de la prelista de Néstor Lorenzo

La fiesta mundialista se acerca, quedan menos de 30 días y las expectativas con respecto al futuro de la Selección Colombia son bastante grandes por el proceso que ha venido trabajando Néstor Lorenzo desde las eliminatorias, Copa América y amistosos.

A lo largo de este camino ha convocado varios futbolistas que han destacado y se han quedado, tal como es el caso de Luis Suárez, Jhon Durán o Campaz. Aunque para esta ocasión en especial se esperaba ver la presencia de un jugador de historia y recorrido como lo es Radamel Falcao.

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El 'tigre' arribó al Fútbol Profesional Colombiano para jugar con Millonarios y tener la oportunidad de un "último baile" con la Selección Colombia en el Mundial, pero lamentablemente las lesiones lo perjudicaron también y no alcanzó a cumplir con el ritmo que exige Néstor Lorenzo.

"Falcao es jugador de futbol todavía. Yo lo pensé a principio del proceso y si hubiera tenido un nivel competitivo como el resto de compañeros que están en la lista él estaría por lo que representa para el fútbol. Lo que pasa es que acá el criterio también es mérito deportivo y la competencia, pero yo a Falcao lo adoro y siempre lo adoré, pero esto es así, hay que elegir, sé que es duro".

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Lorenzo explicó los detalles a trabajar con Selección Colombia

El entrenador explicó que el enfoque inmediato estará en aspectos tácticos y de funcionamiento colectivo. En sus palabras, el objetivo es fortalecer la idea de juego en una fase clave del proceso. El seleccionador insistió en que el tiempo de trabajo será determinante para ajustar detalles, especialmente en la construcción desde el fondo y en la automatización de movimientos.

“Trabajar, la mente está puesta en conceptos tácticos, salidas que nos ha costado, que lo hacemos pero muy poco, pues en los momentos de los microciclos no nos dio y en el último menos porque jugamos muy seguido; esas son las cosas que queremos mejorar del equipo. Estamos con ejercicios que ya hemos hecho, queremos hacerlo como trabajamos en la Copa América, cuando estuvimos mucho tiempo juntos y son cosas que se van a mejorar".

Próximo partido de Lorenzo rumbo a la Copa Mundial

A través de un comunicado, la FCF informó que el encuentro de despedida contra Costa Rica se disputará finalmente el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inicialmente, la intención del organismo era realizar el compromiso el domingo 31 de mayo, fecha que hacía parte de la planificación establecida por el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.