Néstor Lorenzo reveló la lista previa de la Selección Colombia para la Copa del Mundo

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, sorprendió este jueves 14 de mayo al dar a conocer la lista previa de jugadores que envió la Federación Colombiana de Fútbol a la FIFA de cara a la participación en la Copa del Mundo.
Lorenzo incluyó seis guardametas, 17 defensores, 19 mediocampistas y 11 delanteros.
En el listado hay habituales convocados como Camilo Vargas, Álvaro Montero, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Luis Fernando Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.
Por otro lado, causó sorpresa la presencia de Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado y Jhon Jader Durán, quienes han vestido la camiseta del equipo nacional, pero en las últimas convocatorias no fueron citados.
De igual manera, Lorenzo incluyó a Andrés Mosquera Marmolejo, David Ospina, Junior Hernández, Andrés Felipe Román y Juan Manuel Rengifo de la Liga BetPlay.
Lista previa de Colombia para la Copa del Mundo
Porteros:
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Defensas
Cristian Borja
Daniel Muñoz
Juan David Cabal
Carlos Cuesta
Willer Ditta
Junior Hernández
Déiver Machado
Jhon Lucumí
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Edier Ocampo
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Álvaro Angulo
Santiago Arias
Mediocampista
Jaminton Campaz
Jefferson Lerma
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Sebastián Gómez
Juan Guillermo Cuadrado
Juan Camilo Hernández
Nelson Deossa
Richard Ríos
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Jhon Solís
James Rodríguez
Jhon Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Delanteros
Jhon Córdoba
Jhon Jader Durán
Carlos Andrés Gómez
Jhon Stiven Mendoza
Sebastián Villa
Neiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Fernando Díaz
Edwuin Cetré
Johan Carbonero
Rafael Santos Borré