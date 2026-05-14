Néstor Lorenzo reveló la lista previa de la Selección Colombia para la Copa del Mundo

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, sorprendió este jueves 14 de mayo al dar a conocer la lista previa de jugadores que envió la Federación Colombiana de Fútbol a la FIFA de cara a la participación en la Copa del Mundo.

Lorenzo incluyó seis guardametas, 17 defensores, 19 mediocampistas y 11 delanteros.

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En el listado hay habituales convocados como Camilo Vargas, Álvaro Montero, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Luis Fernando Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

Por otro lado, causó sorpresa la presencia de Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado y Jhon Jader Durán, quienes han vestido la camiseta del equipo nacional, pero en las últimas convocatorias no fueron citados.

De igual manera, Lorenzo incluyó a Andrés Mosquera Marmolejo, David Ospina, Junior Hernández, Andrés Felipe Román y Juan Manuel Rengifo de la Liga BetPlay.

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Lista previa de Colombia para la Copa del Mundo

Porteros:

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Cristian Borja

Daniel Muñoz

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Déiver Machado

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Edier Ocampo

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Mediocampista

Jaminton Campaz

Jefferson Lerma

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Sebastián Gómez

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Camilo Hernández

Nelson Deossa

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

James Rodríguez

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Delanteros

Jhon Córdoba

Jhon Jader Durán

Carlos Andrés Gómez

Jhon Stiven Mendoza

Sebastián Villa

Neiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Fernando Díaz

Edwuin Cetré

Johan Carbonero

Rafael Santos Borré