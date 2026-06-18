Néstor Lorenzo reveló la razón por la que eligió a Gustavo Puerta por encima de Ríos

La Selección Colombia comienza un nuevo reto en su historia a nivel de Mundiales de la mano de Néstor Lorenzo, quien asumió las riendas de la 'tricolor' desde hace tres años y ha hecho una extraordinaria gestión.

El estratega argentino ahora se prepara para afrontar el reto del Mundial y lo hará con una plantilla de jugadores llena de experiencia, pero también de juventud, tal como es el caso de Gustavo Puerta, quien poco a poco se fue ganando un puesto en la titular, por encima de jugadores como Richard Ríos.

Lorenzo se sinceró con respecto a la titularidad de Gustavo Puerta

"Gracias a Dios todos están bien, todos están disponibles. Puerta es un volante completo como lo es Richard Ríos también, tiene marca, juego, dinámica y es un jugador que nos puede ayudar bastante en el terreno de juego".

Mensaje de Lorenzo a los hinchas antes del debut en el Mundial

"Empieza el sueño de la infancia, de su vida, así que siempre les digo que lo aprovechen , que lo disfruten, pero que se maten por la camiseta. Es realmente emocionante ver tanto amarillo y quiero agradecerle a todos los hinchas por estar aquí".