Falcao lamentó la no convocatoria de delantero en Selección Colombia: “Perdimos un gran talento”

Aunque parecía algo complicado, Néstor Lorenzo siempre le abrió las puertas a Radamel Falcao García de regresar a la Selección Colombia, siempre y cuando estuviera sumando minutos, y, claro está, marcando goles. Infortunadamente, no pudo mantenerse activo en estos seis meses con Millonarios por culpa de lesiones.

El mismo Falcao García sabía que era difícil poder convencer al entrenador argentino por el buen momento que vive Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba en sus respectivos clubes. Por esta razón, el ‘Tigre’ buscó nuevos aires después de salir de Millonarios y encontró lugar en ESPN como analista y comentarista en los partidos de la Selección Colombia.

Una de las grandes figuras que ya dio de qué hablar en este arranque mundialista es nada más ni nada menos que Julián Quiñones, delantero nacido en Magüí Payán, Nariño, pero que encontró en México una oportunidad para jugar fútbol de manera profesional. Se nacionalizó y ya marcó gol en el debut.

RADAMEL FALCAO GARCÍA LAMENTÓ QUE JULIÁN QUIÑONES NO ESTÉ EN SELECCIÓN COLOMBIA

Julián Quiñones marcó el primer gol en la historia de los mundiales de un jugador colombiano que representa a otra selección. Es uno de los goleadores de Arabia Saudita, pero México fue quien terminó convenciéndolo cuando llegaron las propuestas de ambas selecciones.

En ESPN México, Falcao afirmó que, “bueno, son decisiones muy personales, no me puedo meter en un tema tan íntimo. México le abrió las puertas hace mucho tiempo y terminó sintiéndose parte de la cultura mexicana y ha decidido representarlo”.

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Posteriormente, dejó claro que en Colombia lamentan que se haya perdido a un delantero como Julián Quiñones, “para nosotros es una lástima porque nos hemos perdido un gran talento, y bueno, estoy orgulloso de verlo brillar en otro país”.

Aunque no pudieron tener a Julián Quiñones, la temporada de Luis Javier Suárez también es sumamente ideal para ganarse el lugar en la delantera de la Selección Colombia y luchar por ser el goleador del Mundial por sus buenas cifras a lo largo de este año con el Sporting Lisboa y en el seleccionado cafetero.

JESURÚN ASEGURÓ QUE COLOMBIA LLAMÓ A JULIÁN QUIÑONES

Justo cuando la Selección Colombia intentó llamar a Julián Quiñones, también llegó la llamada de la selección de México para convencer al delantero que ha hecho toda su carrera profesional en conjuntos mexicanos como Atlas o América. La realidad es que la Federación Colombiana hizo la gestión, pero ya era muy tarde.

Ramón Jesurún dio a conocer que sí hubo acercamientos para asegurar la presencia de Julián Quiñones, “el técnico mismo lo llamó, lo convocó e inicialmente dijo que sí. Después él llamó y dijo que no, que prefería jugar con la Selección de México. Siempre estuvo en el radar del profesor Néstor Lorenzo, pero su decisión personal era que prefería jugar con México y hay que respetarla".

Además, sentenció que es el mismo caso que Cristhian Mosquera, "con Mosquera pasa lo mismo con la Selección de España, aunque él finalmente no fue convocado. Allá estuvo Amaranto Perea conversando con él, pero el jugador dijo claramente que su sueño era jugar con España, entendible porque él nació allá, creció allá, se desarrolló allá. En forma contundente ha sido muy claro el acompañamiento, el pedido del cuerpo técnico hacía ellos y la decisión por la cual no están aquí es única y exclusivamente ha sido por su decisión".

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.